Keskuskauppakamari varoittaa yrityksiä valelaskuista – etätyökesänä riski on kasvanut

Keskuskauppakamari muistuttaa yrityksiä varomaan valelaskuja ja muita huijausyrityksiä kesälomakaudella. Yrityksiin kohdistuvat valelaskutukset ja muut huijausyritykset ovat nykyään jokapäiväisiä, mutta kesäisin niiden määrä kasvaa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen huomauttaa, että valppaus on erityisen tärkeää tänä kesänä, kun yrityksissä on tehty etätöitä ja kesäharjoittelijoita on pitänyt perehdyttää etänä.