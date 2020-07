Tapahtumat kuin agenttiromaanista: Wirecardin maan alle painuneella johtajalla yhteyksiä salaisiin palveluihin – levitti tietoja Itävallassa ja Britanniassa

Saksalaisen maksupalveluyhtiö Wirecardin skandaali paisuu paisumistaan. Wirecardin kakkosjohtajalla Jan Marsalekilla on epäilty olevan yhteyksiä tiedustelupalveluihin.

Marsalek katosi sen jälkeen, kun Wirecard kertoi hakeutuvansa maksukyvyttömyysmenettelyyn. Wirecard joutui kesäkuussa kriisin keskelle sen jälkeen, kun yrityksen kerrottiin kadottaneen 1,9 miljardia euroa.

Tilinpitäjät pitävät 1,9 miljardin euron puhallusta huolellisena ja monimutkaisena petoksena.

Sekä brittiläinen Financial Times että itävaltalainen Die Presse kertoivat perjantaina Marsalekin epäilyttävistä toimista. Die Pressen mukaan Marsalekilla oli pääsy erittäin luottamuksellisiin Itävallan salaisen poliisin ja sisäministeriön tietoihin, jotka hän luovutti välikäden kautta äärioikeistolaiselle vapauspuolueelle FPÖ:lle.

Financial Times paljasti, että Marsalekilla oli pääsy salaisiin tietoihin myös Britanniassa. FT kertoo, että Marsalek muun muassa selosti hermomyrkky Novitshokin koostumusta liikekumppaneilleen finanssimaailman keskuksessa Lontoon Cityssä ilmeisesti tehdäkseen vaikutuksen heihin.

Novitshok tuli kuuluisaksi, kun Venäjän entinen agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä murhattiin hermomyrkyn avulla Britanniassa vuonna 2018.

Etsittyä 1,9:ää miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa

Vuonna 1999 perustettu Wirecard aloitti rahoittamalla porno- ja uhkapelisivustoja, mutta siirtyi sittemmin kunnialliseksi maksupalveluyritykseksi.

Wirecard ilmoitti kesäkuussa, että yhtiön tilintarkastajien etsimiä 1,9:ää miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa. Rahojen piti olla pankkitileillä Filippiineillä. Filippiinien keskuspankki kertoi, etteivät etsityt rahat ole päätyneet miltään osin Filippiinien rahoitusjärjestelmään.

Marsalek käväisi kriisin puhkeamisen jälkeen Filippiineillä, minkä jälkeen hän katosi Kiinaan.

Sen sijaan Wirecardin ex-toimitusjohtaja Markus Braun pidätettiin epäiltynä markkinoiden manipuloinnista sekä yhtiön taseen ja liikevaihdon paisuttelusta. Hänet vapautettiin sittemmin takuita vastaan.

EU vaatii tutkintaa Saksan finanssivalvonnan toimista

Wirecard-skandaalilla on laajempiakin vaikutuksia Euroopan finanssijärjestelmään. EU vaatii tutkintaa siitä, epäonnistuiko Saksan finanssivalvonta Wirecardin valvonnassa. Taloudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi Financial Timesille, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pyydetään tutkimaan, onko valvonnassa epäonnistuttu ja jos näin on, mihin toimiin on tarvetta ryhtyä.

Hänen mukaansa EU:n täytyy valmistautua viralliseen tutkintaan siitä, rikkoiko Saksan pankkivalvonta unionin sääntöjä, jos alustavissa tutkinnoissa ilmenee vajavaisuuksia.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on heinäkuun puoleen väliin aikaa vastata pyyntöön.