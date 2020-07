HS: Yritysten kustannustukea jaettu vasta runsas prosentti – valtaosa hakemuksista hylätty

Koronakriisin koettelemien yritysten tukemiseksi tarkoitettua kustannustukea on myönnetty maltillisesti ensimmäisen viikon aikana, kertoo Helsingin Sanomat

Tukeen on varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa, ja se tuli haettavaksi Valtiokonttorista viime viikon tiistaina. Valtiokonttorista kerrotaan HS:lle, että maanantaihin mennessä tukea on myönnetty 4,5 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin apulaisjohtaja Satu Vallivaara kertoo lehdelle, että hakemuksia on tullut runsaat 3 000 yhdessä viikossa, jonka aikana hakemistahti on hidastunut. Hakemuksista vajaat 1 900 on hylätty ja runsaat 400 hyväksytty.

– Suurin syy hylkäyksiin on ollut, ettei maksettavaa jää 2 000 euron alarajan vuoksi, Vallivaara sanoo HS:lle.

Hylkäyksiin on voinut hänen mukaansa johtaa myös se, että aiemmin Business Finlandilta tai ely-keskukselta saadut tuet vähennetään kustannustuesta.

Kustannustukea myönnetään tiettyjen toimialojen yrityksille, joiden liikevaihto putosi koronakriisin seurauksena vähintään 30 prosenttia. Kevään aikana ennen tukimallin kehittämistä ely-keskukset ja Business Finland tukivat yrityksiä satojen miljoonien eurojen edestä.

Pienin mahdollinen korvaus on 2 000 euroa. Enimmillään kustannustukea voi saada 500 000 euroa. Tuki on haettavissa elokuun loppuun.