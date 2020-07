Britannian matkapuhelinoperaattorit eivät saa enää vuodenvaihteen jälkeen ostaa Huaweilta 5g-laitteita

Britannian matkapuhelinoperaattorit eivät saa enää vuodenvaihteen jälkeen ostaa kiinalaisyhtiö Huaweilta uusia 5g-laitteita. Lisäksi operaattoreiden on poistettava kaikki Huawein 5g-laitteet verkoistaan vuoteen 2027 mennessä. Asiasta päätti Britannian parlamentin alahuone.

Britannian digiasioista vastaava ministeri Oliver Dowden sanoo, että päätös ei ollut helppo, mutta se on oikein Britannian televerkolle, Britannian kansalliselle turvallisuudelle ja maan taloudelle sekä nyt että pitkällä aikavälillä.

Huawein 2g-, 3g- ja 4g-laitteita ei kuitenkaan katsota turvallisuusuhaksi, joten niitä ei tarvitse poistaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Britannian 5g-päätös on merkittävä strateginen voitto Yhdysvaltain presidentille Do nald Trumpille, jonka hallinto on vaatinut Britannian pääministeriä Boris Johnsonia heittämään Huawein ulos Britannian markkinoilta turvallisuussyiden takia.

Huawein tiedottaja sanoo Britannian päätöksen olevan pettymys.

– Valitettavasti tulevaisuutemme Britanniassa on politisoitu. Tässä on kyse yhdysvaltalaisesta kauppapolitiikasta, ei turvallisuudesta, Huawein Britannian tiedottaja Ed Brewster sanoo.

Yhdysvallat on useaan otteeseen sanonut, että Huawei aiheuttaa uhan kansalliselle turvallisuudelle.

Yhdysvallat katsoo, että Huaweilla on liian läheiset yhteydet Kiinan hallitukseen ja että yhtiön laitteita saatetaan käyttää vakoiluun. Huawei kiistää syytökset. Yhdysvallat on sulkenut Huawein pois 5g-verkoistaan, ja saman päätöksen ovat tehneet myös sen läheiset liittolaiset Australia, Japani ja Uusi-Seelanti.