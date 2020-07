EU:n tuomioistuin asettui Applen puolelle verokiistassa

EU:n tuomioistuin on hylännyt EU-komission määräyksen, joka koski Applen verotusta Irlannissa. Kiistan kohteena olivat 13 miljardin euron verot, jotka Applen olisi komission mukaan pitänyt maksaa Irlannille.

Applen mukaan tuomioistuimen päätös on tervetullut. Myös Irlannin hallitus pitää Applen voittoa verokiistassa tervetulleena.

EU-tuomioistuimen mukaan komissio oli väärässä päättäessään, että Apple sai valikoivaa taloudellista tukea Irlannin hallitukselta. Komissio piti tätä laittomana valtion tukena.

Irlannin mukaan Apple on maksanut veronsa normaaliin tapaan eikä yhtiö ole saanut mitään erikoiskohtelua.

Applen tiedottaja sanoi, että kyseiset voitot oli tarkoitettu menemään verotettavaksi Yhdysvaltoihin eikä Irlantiin.

– Tässä tapauksessa kysymys ei ollut siitä, minne maksamme verot, vaan missä meitä vaaditaan maksamaan ne, sanoo Applen tiedottaja.

EU yrittää saada yhdysvaltalaiset digitaalijätit maksamaan veronsa sinne, missä ne on hankittu. Syytösten mukaan Apple on kerännyt voittonsa Euroopasta, Afrikasta, Lähi-idästä ja Intiasta Irlantiin, jossa yritysverotus on huomattavan kevyttä.