Britannian mediassa käy kato – satoja työpaikkoja häviää BBC:llä ja lehdistössä

Britannian yleisradioyhtiö BBC ilmoitti keskiviikkona jatkavansa satojen työpaikkojen vähennyksiä, jotka jäädytettiin väliaikaisesti koronakriisin ajaksi. Yhtiö kertoi tammikuussa vähentävänsä 450 uutistoimittajan työpaikkaa saavuttaakseen siltä vaaditut säästötavoitteet.

Vähennysten määrä on nyt nostettu 520:een.

– Me emme selviydy, ellemme tee muutoksia, sanoi BBC:n uutis- ja ajankohtaisasiain johtaja Fran Unsworth.

Hänen osastonsa työllistää noin 6 000 ihmistä. Unsworthin mukaan BBC:n on määrä jatkossa tuottaa vähemmän mutta tarkemmin kohdistettuja uutisjuttuja.

BBC vähentää satoja työpaikkoja myös aluetoimituksistaan. Englannissa vähennetään 450 työpaikkaa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa 150.

Guardian menetti mainostuloja

Vasemmistolainen Guardian-lehti ilmoitti vähentävänsä 180 työpaikkaa, koska koronakriisi on vienyt siltä mainostuloja. Guardian ei pidä yllä maksumuuria netissä, joten sillä on paljon lukijoita ympäri maailman. Lehti rahoittaa ilmestymisensä mainostuloilla, lukijoidensa maksamilla vapaaehtoisilla maksuilla sekä taustallaan toimivan säätiön tuella. Koronan takia liikevaihdosta on tänä vuonna häviämässä liki 28 miljoonaa puntaa, mikä tekee yhtiön taloustilanteen kestämättömäksi.

Maksumuuria Guardian ei aio edelleenkään ottaa käyttöön, ilmoittivat päätoimittaja Katharine Viner ja toimitusjohtaja Annette Thomas.

– Huolimatta koronaviruksen aiheuttamista paineista, on ainutlaatuinen lukijasuhteemme osoittautunut menestyksekkääksi ja viime vuosien strategiamme oikeaksi, he sanoivat lausunnossaan.

Aiemmin tällä viikolla lehtiyhtiö Reach ilmoitti vähentävänsä 550 työpaikkaa, jotka karsitaan tabloidilehdistä Daily Mirror ja Daily Express ja useista paikallislehdistä. Vähennykset vastaavat noin 12 prosenttia yhtiön työvoimasta.