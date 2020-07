Kilpailukomissaari aikoo Apple-tappiosta huolimatta jatkaa työtä suuryhtiöiden verottamiseksi

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager ilmoittaa aikovansa jatkaa työtä suuryritysten verotuksen tiukentamiseksi, vaikka EU keskiviikkona kärsi kirvelevän tappion pitkässä veroväännössä Applen kanssa. EU:n yleinen tuomioistuin linjasi, ettei Applen tarvitse maksaa Irlannille 13:a miljardia euroa lisää veroja, kuten komissio oli vuonna 2016 määrännyt.

Vestager sanoi komission tutkivan edelleen tuomioistuimen ratkaisua ja päättävän myöhemmin, viekö se verokiistan vielä seuraavaan oikeusasteeseen eli EU-tuomioistuimeen.

– On selvä, että taistelu aggressiivista verosuunnittelua vastaan on maraton, ei pikamatka. Ja tämä maraton, no, se järjestetään aika mäkisessä maastossa, Vestager sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Komissio katsoi, että Irlanti antoi Applen siirtää oman verotuksensa piiriin muualla Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Intiassa tekemiään voittoja, jolloin yhtiö pystyi välttymään verojen maksulta miltei kokonaan. Komissio katso, että Apple sai näin epäreilun kilpailuedun ja käytännössä valtiontukea Irlannilta.

Yleinen tuomioistuin katsoi, ettei komissio pystynyt näyttämään tätä toteen.

Vestagerin mukaan koronakriisi tarkoittaa, että verotuksen kautta hankitut julkiset varat ovat entistä tärkeämmät.

– Meidän tavoitteemme on yksinkertainen; varmistaa, että kaikki yritykset maksavat oikeudenmukaisen osuuden veroja.