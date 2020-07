Käytettyjen autojen kauppa rallattelee samaan aikaan kun uusien autojen myynti on kuukahtanut

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtajan Pekka Rissa arvioi, että ihmiset eivät ole uskaltaneet käyttää joukkoliikennettä normaalisti koronaviruksen pelossa. Perheisiin on ostettu lisää autoja, ja ne ovat olleet käytettyjä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Käytettyjen autojen kauppa on vilkastunut selvästi koronakriisin aikana samaan aikaan kun uusien autojen kauppa on romahtanut. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kesäkuussa myytiin 56 275 käytettyä autoa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.