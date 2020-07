Wärtsilä sai nuivan vastaanoton vilkkaan tulospäivän pörssissä – yleisesti tuloskausi ylitti korona-ajan karut ennusteet

Päivän tulosjulkistajista Wärtsilä lähti selvään laskuun, kun markkinoilla petyttiin yhtiön näkymiin. Kurssi oli iltapäivällä noin neljän prosentin laskussa.

Myös Kone kertoi tuloksensa heikentyneen koronakriisin aikana. Kurssireaktio jäi kuitenkin maltilliseksi, ja Koneen kurssi pysyi lähellä eilispäivän tasoaan.

Kuluja kovalla kädellä karsinut Nordea sai myönteisemmän vastaanoton, vaikka myös liikevoitto vajosi selvästi. Kurssi oli iltapäivällä vajaan 1,8 prosentin verran plussalla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Karuista luvuista huolimatta tuloskausi on lähtenyt yleisesti ottaen käyntiin odotuksiin nähden hyvin, arvioi osakesijoittamisen analyysipalveluita tarjoavan Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen.

– Ennusteet on pääsääntöisesti pystytty ylittämään, mutta se ei ole enää suuri yllätys siinä mielessä, kun ajatellaan, missä olosuhteissa ennusteet on tehty. Koronan vaikutukset yliarvioitiin silloin, kun tilanne oli päällä maalis–huhtikuussa, Kinnunen sanoo.

Vaikka tuloskaudella on selvitty odotettua pienemmillä vaurioilla, haittoja on kuitenkin tullut. Kinnusen mukaan on yhtiökohtaista, missä vauriot näkyvät voimakkaimmin tällä hetkellä.

Hän huomauttaa, että varsinkin konepajojen uudet tilaukset olivat laskussa, ja se kuvaa nykyistä markkinatilannetta. Wärtsilän tilauskertymä laski 27 prosenttia 1 011 miljoonaan euroon. Koneen saadut tilaukset laskivat huhti–kesäkuussa 9,4 prosentilla vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.