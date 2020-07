Valmet paransi hieman tulostaan, mutta uusissa tilauksissa tuli roima lasku

Konepajayhtiö Valmetin liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 62 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 56 miljoonasta eurosta. Liikevaihto pysyi liki ennallaan, mutta saadut tilaukset supistuivat 24 prosentilla.

Toimitusjohtaja Pasi Laine pitää vuosineljännestä kohtuullisen hyvänä koronakriisistä huolimatta. Hänen mukaansa monet asiakkaat rajoittivat pääsyä tiloihinsa, mikä johti häiriöihin erityisesti Valmetin kenttäpalveluissa ja tehdasparannusprojekteissa.

Kesäkuussa Valmet osti noin 15 prosenttia venttiiliyhtiö Neleksestä, joka syntyi Metson ja Outotecin fuusioituessa.

– Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä. Laine sanoo tiedotteessa.

Ruotsalainen Alfa Laval on tehnyt ostotarjouksen Neleksestä. Laine on arvostellut ostotarjousta.

– Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa, Laine arvioi.

Valmet on prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.