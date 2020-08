Finanssivalvonta tuomitsi Afarakin ex-toimitusjohtajan Danko Koncarin maksamaan 120 miljoonaa euroa

Finanssivalvonta on perjantaina tuominnut erikoismetalliyhtiö Afarak Groupin entisen toimitusjohtajan Danko Koncarin maksamaan 120 miljoonaa euroa, kertoo Fiva tiedotteessa.

Kyseessä ovat juoksevan uhkasakon lisäerät, jotka ovat kertyneet toukokuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana.

Uhkasakon lisäerät on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Groupin osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen.

Fiva määräsi toissa kesänä Koncarille 40 miljoonan euron uhkasakon, koska hän ei ollut tehnyt ostotarjousta yhtiön muista osakkeista. Finanssivalvonta arvioi, että Koncarin omistusosuus yhtiössä on jo vuosia sitten ylittänyt 30 prosentin rajan ja että hän on piilotellut määräysvaltaansa. Koncar on kiistänyt tämän.

Lain mukaan osakkeenomistajan pitää tehdä julkinen ostotarjous, jos ääniosuus listatussa yhtiössä ylittää 30 tai 50 prosentin rajan. Afarakin eli entisen Ruukki Groupin vähemmistöomistajat ovat pitkään vaatineet Koncarilta lunastustarjousta.

Viime kesänä Fiva määräsi Koncarin maksamaan kesän 2018 ja kevään 2019 välisenä aikana kertyneet lisäerät eli yhteensä 110 miljoonaa euroa.

Finanssivalvonnan tarjousvelvollisuutta koskeva päätös ja uhkasakon tuomitsemispäätös uhkasakon peruserästä ovat lainvoimaisia. Nyt tehty uhkasakon lisäerien tuomitsemispäätös ei ole lainvoimainen. Koncarilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista.