Cemagron lannoitelaitos aloittaa syyskuussa Niiralassa - Lohjalaisyritys laajentaa ensi vuonna Tohmajärvellä ja investoi toiseen säkityslinjaan

– Laitos tehdään valmiiksi Hollannissa, puretaan osiin ja kuljetetaan Tohmajärvelle ja kootaan sitten siellä Niiralassa. Hollantilaiset asentajat tulevat syyskuun puolivälin paikkeilla laittamaan laitoksen käyntiin, kertoo Jukka Muhonen Cemagrosta.

Kyseessä on sekoitus- ja säkityslaitos, jossa tehdään halutut lannoitesekoitukset Venäjältä tulevista raaka-ainelannoitteista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Pystymme lisäämään lannoitteisiin laitoksella automaattisesti hivenaineita, kuten booria, sinkkiä, kuparia, magnesiumia ja mangaania. Osa lannoitteista on niin sanottuja hybridilannoitteita.

Korona viivästytti laitostoimitusta kolmella kuukaudella, kun Hollannin tehtaalla oli koronatapauksia.

Muhosen mukaan Niiralaan on jo tuotu kokeeksi lannoitetta Venäjältä säkeissä rautateitse. Niillä on testattu lannoitteiden jakelulogistiikkaa Niiralasta rekoilla eri puolille Suomea.

Cemagron lannoitteita tulee rahtaamaan Suomen puolella kuhmolainen Peura-Trans Oy.

Tehtaan aloittaessa syyskuussa Venäjältä tuotua lannoitetta on määrä olla Niiralassa jo 28 000 tonnia – yhteensä 8 junallista ja 400 vaunullista.

Laitoksen tuotantomäärä tulee olemaan 80 000–100 000 tonnia vuodessa.

Cemagrolla on Tallinnassa kaksi tuotantolaitosta, joista toinen on Cemagron yhteistyöyrityksen Baltimark OÜ:n omistama. Suomen lannoitteet ovat tähän asti tulleet Tallinnasta Porvoon ja Kaskisten satamien kautta. Niiralan laitoksen aloitettua yhtiö ei tuo enää Virosta Suomeen lannoitteita.

Viron-tehtaan tuotanto suunnataan vastaisuudessa Viron ohella Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan ja Islantiin.

Niiralan laitosta pyörittää aliurakoitsijana kouvolalainen Aurora Rail Oy. Sen palkkalistoilla tulee olemaan Tohmajärvellä toistakymmentä työntekijää. Tuotantolaitoksella työskentelee myös Cemagron palkkalistoilla oleva tohmajärveläinen Jari Sivonen, joka vastaa laitoksen kaikista toiminnoista.

Jukka Muhosen mukaan myös kaikki muut työntekijät on palkattu lähiseudulta Cemagron kunnalle antaman lupauksen mukaisesti.

Peltolannoitteiden ohella Cemagron valikoimissa on metsä- ja puutarhalannoitteita, puupellettejä ja maantiesuolaa. Yritys myy ja toimittaa myös luomulannoitteita.

Muhonen kertoo, että jatkossa repertuaaria tullaan tarpeen mukaan suurentamaan.

Menossa oleva investointi on suuruudeltaan 2,5–3 miljoonan euron suuruinen. Lisää on luvassa.

– Tohmajärvellä meillä on jo laajennussuunnitelmatkin valmiina. Laajennus aloitetaan heti ensi vuonna, ja investoimme toiseen säkityslinjaan.

Cemagro Oy on vuonna 2008 perustettu Muhosten perheyhtiö, jonka päätoimipaikka on Lohjalla. Se on ainoa 100-prosenttisesti suomalaisomistuksessa oleva lannoitetoimittaja Suomessa.

Jukka Muhonen on hallituksen puheenjohtaja. Hänen vanhempi poikansa Juhani on yhtiön toimitusjohtaja, nuorempi poika Markku vastaa isänsä kanssa myynnistä ja toimituksista, ja tytär Marjukka Saarinen hoitaa markkinointia ja taloushallintoa.

Cemagron tämän vuoden heinäkuun myynti oli ennätykselliset 33 000 tonnia – lähes 10 miljoonaa euroa.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin taajamatalouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.