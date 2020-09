KKV esittää Puolangan kunnalle 120 000 euron seuraamusmaksua sote-palveluiden suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vaatii Puolangan kunnalle seuraamuksia sote-palvelujen suorahankinnasta, joka viraston mukaan on laiton.

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Puolangan kunnalle 120 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua lainvoimaisesta markkinaoikeuden päätöksestä.

KKV kertoo, että sen selvitysten mukaan Puolangan kunta teki tämän vuoden alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä.

Puolanka oli kilpailuttanut sote-palvelunsa vuonna 2012, ja sopimuskausi päättyi viime vuoden lopussa. Tämän jälkeen kunta oli KKV:n mukaan hankkinut sote-palvelut Terveystalo Kuntaturvalta jatkosopimuksella ilman kilpailutusta.

– Kyseessä on rahalliselta arvoltaan erittäin merkittävä sopimus, yli seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on yksi suurimmista, joihin KKV:n hankintojen valvonta on puuttunut, sanoo hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson KKV:stä.