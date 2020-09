Yli tuhat yritystä haki kustannustukea viimeisenä päivänä – yhteensä lähes 13 000 hakemusta

Yrityksille koronakriisissä suunnattua kustannustukea haettiin lähes 13 000 hakemuksen edestä, kertoo tuen jakamista hallinnoiva Valtiokonttori.

Tuen hakuaika päättyi eilen. Viimeisenä hakupäivänä Valtiokonttorille saapui runsaat tuhat hakemusta, mikä on toiseksi suurin päiväkohtainen luku.

Toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista kertoo STT:lle uskovansa, että valtaosa lopuistakin hakemuksista on käsitelty parin viikon sisään. Tähän mennessä hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut kolme päivää.

– Varauduimme kyllä siihen, että kun viime hetken deadline lähestyy, sitten aktivoidutaan hakemaan, Tapper sanoo.

Hakemuksista suurin osa hylätty

Tukea on maksettu toistaiseksi runsaat 107 miljoonaa euroa. Valtaosa 300 miljoonan euron tukipotista on jäämässä myöntämättä hakemuskiristä huolimatta, arvioi Tapper, joka uskoo lopullisesti jaettavan summan asettuvan 110 miljoonan yläpuolelle.

Hakemuksista runsaat 70 prosenttia on hylätty. Suurin osa hylkäyksistä on johtunut siitä, että myönnettävä tuki olisi jäänyt alle 2 000 euron minimirajan. Suurin mahdollinen tukisumma on 500 000 euroa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on sanonut, että myönnettävän tuen alarajan laskeminen tulisi selvittää. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö analysoivat tarpeen mahdolliselle tuen jatkamiselle ja sen ehtojen muuttamiselle.

Valtiokonttori kertoo tiedotteessa, että eniten tukea on myönnetty Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Lappiin. Toimialoittain sitä on myönnetty majoitukseen, vähittäiskauppaan, urheilutoimintaan ja huvi- ja virkistyspalveluille. Suurin osa hakemuksista on tullut alle kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.

Yhteensä 140 kuntaa tavoittelee valtionosuuden korotusta

Kunnat hakivat harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yli viisinkertaisen määrän verrattuna tarjolla olevaan määrään, kertoo valtiovarainministeriö.

Hakemusten yhteissumma kohoaa 322,3 miljoonaan euroon. Korotukseen on käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa. Loppuvuonna myönnettävää korotusta haki yhteensä 140 kuntaa.

Korotusta myönnetään poikkeuksellisen talouden tuen tarpeen perusteella. Viime vuonna korotusta myönnettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kriteereissä otetaan myös huomioon koronakriisin vaikutukset.