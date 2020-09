Posti aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa. Posti Group kertoo tiedotteessa, että arvioitu vähennystarve on noin 130 työtehtävää.

Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä.

Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät ole neuvotteluiden piirissä. Säästöjä haetaan myös muilla tavoilla, esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa, että toimiala on suuressa murroksessa ja koronatilanteen myötä muutosvauhti on kiihtynyt entisestään. Kuusiston mukaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin on vastattava ja Postin on uudistuttava nykyistä huomattavasti nopeammin.

– Tämän vuoksi suunnittelemme toimintamallin muutosta, jonka tavoitteena on vauhdittaa liiketoimintojemme uudistamista ja tehostaa toimintaamme. Tällä muutoksella on ikävä kyllä henkilöstövaikutuksia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa tulevaan ja tehdä tilanteen vaatimia muutoksia. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne kilpailukykymme turvaamisessa. Tuemme henkilöstöämme tämän muutoksen keskellä, hän sanoo.

Postin tiedotteen mukaan toimintamallia on tavoitteena muuttaa siten, että konserniin kuuluvilla liiketoimintaryhmillä olisi aiempaa enemmän tulosvastuuta ja kokonaisvaltaisempi rooli kehittää ja ohjata toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.