Rahastot haalivat puuta: lähes 40 prosenttia alkuvuonna kaupatuista metsätiloista päätyi rahastoille

Rahastot ovat alkuvuonna kasvattaneet merkittävästi osuuttaan Suomessa myytävän metsän ostajina, selviää Maanmittauslaitoksen tilastoista.

Rahastot olivat ostajina joka kuudennessa tammi–kesäkuussa solmitussa yli 10 hehtaarin metsätilakaupassa, mutta pinta-alalla mitattuna niiden osuus ostetusta metsästä oli 38 prosenttia. Koko viime vuonna rahastojen osuus ostetusta pinta-alasta oli vajaat 30 prosenttia.

Yksityisten osuus kaupatusta metsätilojen pinta-alasta oli alkuvuonna noin 43 prosenttia, kun koko viime vuonna se oli hieman yli puolet. Vuonna 2015 yksityisten ostajien siivu kattoi kolme neljäsosaa ostetusta metsästä.

– Tarkasteltaessa metsätilojen myyntitilastoja muutamien vuosien aikajänteellä sijoitusrahastojen aktiivisuus metsätilakaupoissa on kasvanut merkittävästi ja yksityisten ostajien osuus on supistunut huomattavasti. Myös yhtiöiden osuus ostajista on kasvanut aikaisemmista vuosista, Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Esa Ärölä kertoo tiedotteessa.

Yhteensä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kaupattiin 1 280 yli 10 hehtaarin metsätilaa. Ärölän mukaan kauppojen määrissä ollaan hivenen edellä viime vuoden tasoa. Koko viime vuonna kauppoja tehtiin yhteensä lähes 2 800, mutta kauppatahti on ollut hieman vilkkaampi loppu- kuin alkuvuodesta.

Maanmittauslaitoksen tilastot eivät sisällä esimerkiksi sukulaiskauppoja.