Henkilöstöyhtiö Eezy siirtyy Helsingin pörssin päälistalle

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy siirtyy keskiviikkona Helsingin pörssin päälistalle, Nasdaq Helsinki kertoo. Yhtiö kuuluu markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin.

Nasdaqin mukaan kyseessä on kymmenes kerta, kun yhtiö siirtyy First North -listalta Helsingin pörssin päälistalle. Aiemmin tänä vuonna samoin on tehnyt Verkkokauppa.com sekä varainhoidon ja sijoitusalan konserni United Bankers.

Eezy listautui kasvumarkkinaksi tarkoitetulle First North -listalle vuonna 2018. Päälistalle siirtyminen jatkaa toimitusjohtaja Sami Asikaisen mukaan yhtiön kasvustrategiaa. Yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja Suomessa vuoteen 2022 mennessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Päämarkkinalle siirtyminen on kasvutarinamme luonnollinen jatkumo, ja se antaa entistä paremmat edellytykset toteuttaa visiotamme olla Suomen merkittävin työelämän toimija yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, Asikainen sanoo tiedotteessa.

Vuonna 1988 perustettu Eezy tunnettiin viime vuoteen asti nimellä VMP. Yhtiö kertoo työllistävänsä palveluidensa kautta noin 30 000 ihmistä.

Eezyn listautuminen on seitsemäs listautuminen tänä vuonna Helsingin pörssissä, Nasdaq Helsinki kertoo.