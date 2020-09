Kysely: Joka kolmas suomalainen pienyrittäjä on viikoittain huolissaan taloudellisesta tilanteestaan

Joka kolmas Danske Bankin teettämään kyselyyn vastanneesta suomalaisesta pienyrittäjästä on viikoittain huolissaan taloudellisesta tilanteestaan. Kuukausittain huolissaan on lähes puolet vastaajista.

Yli puolet vastanneista pienyrittäjistä kertoo koronapandemian vähentäneen yrityksen liikevaihtoa. Vaikka liikevaihto monella pienenikin, vain osa yrittäjistä päätyi väliaikaiseen toiminnan keskeyttämiseen. Väliaikaisesti lapun luukulle laittoi joka seitsemäs, ja joka yhdeksäs kertoo supistaneensa yrityksensä aukioloaikoja.

Koronapandemian myötä pankin tai muiden rahoittajien tarjoamiin joustoihin tai helpotuksiin on turvautunut noin joka viides yrittäjä. Lisärahoitusta pankilta tai muilta rahoittajilta on hakenut puolestaan joka kahdeksas vastanneista. Neljä viidestä yrittäjästä on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään.

Osalle yrittäjistä uusi markkinatilanne ja muuttuneet kuluttajakäytänteet ovat tarjonneet myös mahdollisuuksia: joka kahdeksas kertoo, että muuttunut tilanne on antanut kimmokkeen kokonaan uuden tuotteen tai palvelun syntyyn. Kuusi prosenttia yrittäjistä kertoo, että yrityksen liikevaihto on pandemian myötä jopa kasvanut.

Danske Bankin teettämään kyselyyn vastasi 278 yksityisyrittäjää. Tutkimuksen toteutti Yougov-tutkimusyritys elokuussa.