Kaikki lomautetut autonrakentajat palaavat Uudenkaupungin tehtaalle kuun loppuun mennessä – elpynyt kysyntä tukee tehtaan näkymiä loppuvuodeksi

Kaikki lomautetut autonrakentajat palaavat töihin Uudenkaupungin autotehtaalle syyskuun aikana, kertoo tehtaan omistava Valmet Automotive.

Yrityksen viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että Uudessakaupungissa kymmenkunta toimihenkilöä jää vielä lomautetuksi. Mäki huomauttaa, että koronakriisin myötä talouden tila on edelleen epävarma ja suunnitelmien tekeminen on vaikeaa, mutta yhtiön tämänhetkiset uutiset ovat positiivisia.

– Autotehtaalla on erittäin hyvä näkymä loppuvuodeksi ja Salon akkutehtaalla vielä pidemmälle, Mäki sanoo.

Kesäkuun lopulla yhtiö ilmoitti yt-neuvottelujen päätteeksi, että Uudenkaupungin autotehtaalta lomautetaan yli tuhat ihmistä. Lomautustarvetta yhtiö perusteli koronapandemian kielteisellä vaikutuksella automarkkinoihin.

Salon akkutehdas kasvussa

Syynä Uudenkaupungin tehtaan hyvälle tilanteelle on, että varsinkin hybridiautomallien kysyntä on maailmalla kasvussa. Kulutustuotteita valmistavalle tehtaalle muutokset maailmanmarkkinoilla näkyvät nopeasti, Mäki kertoo. Yhtiö on käynnistänyt 50–100 uuden autonrakentajan rekrytoinnin.

Hybridiautot ovat ajoneuvoja, joilla on vähintään kaksi erityyppistä energialähdettä, esimerkiksi sähkö ja bensiini.

Yhtiö suunnittelee Salon akkutehtaan henkilöstömäärän tuplaamista kahden seuraavan vuoden aikana. Sen tavoitteena on kasvattaa akkujärjestelmien valmistus autonvalmistuksen liikevaihtoa verrattavaksi toimialaksi.

Valmet Automotive työllisti viime vuonna keskimäärin noin 3 600 ihmistä. Mäki kertoo, että tämänhetkinen työntekijämäärä on vastaavalla tasolla. Viime syksynä avatun Salon akkutehtaan osuus on runsaat 200 työntekijää. Yhtiö kertoo olevansa Suomen 35. suurin työllistäjä.