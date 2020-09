Tuomari esti Wechatin latauskiellon toimeenpanon Yhdysvalloissa

Kalifornialainen tuomari pysäytti sunnuntaina kiinalaisen Tencentin Wechat-sovelluksen latauskiellon toimeenpanon. Yhdysvaltojen hallinto halusi, että Wechatin lataaminen olisi kielletty sunnuntaista lähtien ja perusteli kieltoa kansallisella turvallisuudella.

Sovelluksen käyttäjien yhdistys oli valittanut suunnitellusta kiellosta, koska he katsoivat joutuvansa kiellon myötä kohtuuttomaan tilanteeseen. Tuomari katsoi alustavassa ratkaisussaan, ettei hallinnolla ollut riittäviä perusteita määrätä kieltoa. Yhdysvaltojen hallinto voi valittaa päätöksestä ja vaatia kiellon toimeenpanoa.

Latauskielto merkitsisi, että Apple ja Google joutuisivat poistamaan muun muassa viestittelyyn ja maksamiseen käytettävän Wechatin sovelluskaupoistaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Wechat on erittäin laajasti käytetty sovellus kotimarkkinoillaan Kiinassa ja sillä on Yhdysvalloissakin noin 19 miljoonaa käyttäjää. Maailmanlaajuisesti käyttäjien määrä ylittää miljardin.

Tiktokille saatiin armonaikaa

Yhdysvaltojen hallinnon hampaissa on myös videojakosovellus Tiktok, jolle kuitenkin näyttää löytyneen ratkaisu. Tiktok kertoi valmistelleensa Yhdysvalloissa yhteistyösopimuksen ohjelmistoyhtiö Oraclen ja vähittäistavaraketju Walmartin kanssa. Tiktokille oli myös määrätty latauskielto, joka kuitenkin astuisi voimaan vasta 12. marraskuuta.

Tiktokin mukaan Oraclen on määrä toimia jatkossa Yhdysvalloissa viestisovelluksen teknologisena yhteistyökumppanina, kun taas Walmart olisi Tiktokin kaupallinen yhteistyökumppani.

Yhdysvallat on väittänyt Kiinan käyttävän sovelluksia vakoiluun. Presidentti Donald Trump allekirjoitti elokuussa asetuksen, jonka mukaan Tiktokin omistajan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa amerikkalaiselle yritykselle. Muuten yhdysvaltalaisilta kielletään liiketoimet yrityksen kanssa.

Erityisesti nuorten suosimalla Tiktokilla on Yhdysvalloissa noin sata miljoonaa käyttäjää.

Trump itse ehti jo lauantaina suitsuttaa suunniteltua sopimusta Tiktokista ja kertoi antavansa sille "siunauksensa".

– Uskon, että siitä tulee fantastinen diili, Trump sanoi.

– Olen antanut sille siunaukseni. Jos he saavat sen aikaan, se on upeaa, mutta jos eivät, on sekin ok.