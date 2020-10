SAK: Metsäteollisuuden irtiotolla ei näytä olevan hyväksyntää koko metsäteollisuudessa

SAK:n hallitus arvioi, että Metsäteollisuus ry antaa toiminnallaan harmillisen esimerkin. SAK:n mukaan Metsäteollisuuden irtautumisella yleissitovista työehtosopimuksista ei näytä olevan hyväksyntää edes koko metsäteollisuudessa saati muiden toimialojen työnantajaliitoissa.

SAK epäilee yksittäisten työnantajayritysten kykyä laatia toimivia sopimuksia yritystasolla. Järjestö huomauttaa, että kaikista työntekijöiden ja työnantajien vastuista sopiminen ja sopimusten tulkinta ovat laajoja, osaamista vaativia kokonaisuuksia.

– Valtakunnallisten, yleissitovien työehtosopimusten solmimiselle on ollut aiheelliset perusteet. Järjestelmästä irti pyrkivä Metsäteollisuus olettaa paikallisen sopimisen onnistuvan – joka kerralla. Valinta on heidän, mutta me emme usko päätöksen toimivan kenenkään, myöskään työnantajan, eduksi, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

SAK huomauttaa, että Suomen teollisuus on kilpailukykyistä eurooppalaisessa vertailussa, ja metsäteollisuuden toimialan työvoimakustannukset ovat vain noin 10 prosenttia tuotantokustannuksista.

– Ilman liiton neuvottelemaa työehtosopimusta suomalaisen työntekijän asema palautuu kymmeniä vuosia taaksepäin, historiallisen heikolle tasolle, Eloranta sanoo.