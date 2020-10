Handelsbanken ennustaa Suomen talouden elpyvän koronakuopasta vuonna 2022

Handelsbanken ennakoi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 3,5 prosenttia koronakriisin seurauksena. Ensi vuonna luvassa on pankin arvion mukaan 2,5 prosentin kasvutahti. Koronan aiheuttama kuoppa bkt-luvuissa täyttyisi Handelsbankenin mukaan vuonna 2022, kun kasvua on kertymässä 1,7 prosenttia.

Suurin riski on koronan voimakas uusi leviäminen, mikä tukahduttaisi sekä kotimaan taloutta että Suomen vientimarkkinoita.

– Ensi vuoden talouskasvu lepää yksityisen kulutuksen elpymisen ja viennin piristymisen varassa. Neljä laivatoimitusta tukee viennin elpymistä vuonna 2021. Isoja haasteita Suomen taloudelle vuonna 2021 ovat työttömyyden nousun pysäyttäminen ja ensiaskeleiden ottaminen julkisen talouden kohentamisessa, sanoi Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen tiedotteessa.

Vaikka bruttokansantuote palautuu varsin nopeasti, on toipuminen työmarkkinoilla hitaampaa. Aiemmissa kriiseissä on havaittu, että työttömyys nousee nopeasti mutta laskee hitaasti, Handelsbanken toteaa. Arvio on, että työttömyysaste nousee tänä vuonna 8 prosenttiin, ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja laskee 7,6 prosenttiin vuonna 2022.

Pandemian vaikutukset asuntomarkkinoille näyttävät jääneen lyhytaikaisiksi. Suomessa korona näkyi asuntokaupan hidastumisena keväällä, mutta sittemmin tilanne on nopeasti palautunut ennalleen.

Suomen julkinen talous velkaantuu elvytystoimien vuoksi huomattavasti sekä tänä että ensi vuonna, ja Handelsbanken toteaa, että kriisin keskellä elvyttäminen on järkevää. Pidemmän päälle Suomen tilanne käy haastavaksi, kun väestön ikääntyminen myös nopeuttaa velkojen kasvua.

Brexit ja Yhdysvaltojen vaalit varjostavat maailmantaloutta

Maailmalla talouden elpyminen on kevään käänteen jälkeen hidastunut, ja Handelsbanken arvioi, että koko maailman bkt supistuu tänä vuonna 4,1 prosenttia. Ensi vuodelle on luvassa 5,1 prosentin kasvua ja 3,5 prosenttia vuonna 2022. Pandemiaa edeltävän tason saavuttaminen vie kuitenkin aikaa. Elvytystoimia jatketaan eri puolilla maailmaa, mutta monet kevään hätäratkaisuista ovat kuitenkin menettämässä tehoaan tai muuttumassa liian kalliiksi ylläpitää.

Koronan lisäksi maailmantalouden näkymiä painavat Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota sekä Britannian ja EU:n välisen kauppasopimuksen puuttuminen. Yhdysvaltojen presidentinvaalit voivat aiheuttaa ainakin hetkellistä epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

– Markkinoiden näkökulmasta riskiskenaario on, että äärimmäisen tasaista vaalitulosta seuraa pitkittynyt äänten uudelleenlaskenta ja niiden jälkeiset oikeusprosessit. Eli toistuisi vastaava tilanne kuin vuoden 2000 vaaleissa, Handelsbanken Suomen senioriekonomisti Janne Ronkanen sanoi tiedotteessa.