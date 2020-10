Puola vaatii Gazpromilta miljardisakkoja Nord Stream 2 -putkesta – myös Uniperia sakotetaan

Puolan kilpailuviranomainen vaatii Venäjän kaasujättimaksamaan 6,45 miljardin euron sakot rakenteilla olevasta Nord Stream 2 -kaasuputkesta. Viranomaisen mukaan yhtiö on rikkonut Puolan kilpailulakeja ja putken käyttöönotto olisi haitaksi kilpailulle.

Viranomainen määräsi lisäksi 52 miljoonan euron sakot viidelle muulle yhtiölle, jotka ovat mukana hankkeessa. Sakotettujen yhtiöiden joukossa on myös saksalainen energiayhtiö Uniper, josta Fortum on hankkinut enemmistön. Uniper on yksi putkihankkeen rahoittajista.

Puolalaisviranomaisen nettisivun mukaan se vaatii Uniperilta 29,9 miljoonan zlotyn eli noin 6,6 miljoonan euron sakkoja.

Venäjän ja Saksan yhdistävän kiistanalaisen kaasuputken rakennustyöt ovat kesken. Puola, Ukraina, Baltian maat ja Yhdysvallat vastustavat putken rakentamista, koska katsovat sen lisäävän Euroopan riippuvuutta Venäjän energiasta.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki vaati viime viikon EU-huippukokouksessa Saksaa luopumaan putkihankkeesta. Hän vetosi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytykseen perusteena sille, miksi Venäjän kanssa ei kannata tehdä yhteistyötä.