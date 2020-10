Kaupan ala haraa asiakkaiden maskipakkoa vastaan: "Henkilöstöllä ei ole lain sallimia keinoja estää maskittomia henkilöitä"

Kaupan alalla ei lämmetä ehdotukselle asiakkaiden velvoittamisesta kasvomaskin käyttöön Uudellamaalla. Esimerkiksi etujärjestö Kaupan liitto ilmaisi keskiviikkona kielteisen kantansa asiakkaiden maskipakkoon. Liiton mukaan maskin käytön velvoittamista oli selvitetty jo elokuussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.

– Maskipakon määrittäminen asiakkaille ei ole suositeltavaa, sillä henkilöstöllä ei ole lain sallimia keinoja estää maskittomien henkilöiden asioimista myymälässä, liitto sanoo kannanotossaan.

Liiton mukaan asiakasta ei voi velvoittaa maskin pukemiseen edes siinä tilanteessa, että maskia tarjotaan tälle ilmaiseksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kasvomaskivelvoite nostettiin esiin tiistaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän vetoomuksessa. Ryhmä toivoi, että yksityiset elinkeinonharjoittajat velvoittaisivat asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa tapahtuu kohtaamista ihmisten välillä.

"Suositus on nähdäksemme oikea linja"

K-ryhmän kaupoissa asiakkaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, mutta kauppareissu ei tyssää puuttuvaan suojaan.

– Toimimme sellaisella alueella, jota on vaikea ryhtyä rajoittamaan. Ruokaostoksille pääsy on aika lailla perustarve. Suositus on nähdäksemme tässä kohtaa se oikea linja, Keskon K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki sanoo STT:lle.

– Jos velvoitteita asetetaan esimerkiksi poikkeuslailla, niin tietysti me niitä noudatamme, hän jatkaa.

Myös Lidl ilmoittaa sähköpostitse jatkavansa suosituslinjalla. S-ryhmässä on myös toistaiseksi voimassa maskin käytön suositus.

– Asiakkaan pakottaminen käyttämään maskia on iso kysymys. Olemme pohtineet, miten tällainen voitaisiin toteuttaa, mutta asiaan liittyy paljon juridisia kysymyksiä, SOK:n riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan päivittäistavarakaupan järjestö PTY ilmoittanee kantansa torstaina, jota myös S-ryhmä noudattaa.

Maskit lisääntyvät asiakkailla ilman pakkoa

STT:n tavoittamat kauppaketjut kokivat, että asioinnin turvallisuus on nykyisellään hyvällä tasolla. Havainto kaupoissa on se, että asiakkaiden kasvomaskien käyttö on lisääntynyt.

– Kaupan asiointiympäristö on ollut turvallinen ainakin tähän asti näillä tehdyillä ratkaisuilla ja nyt koetaan, että maskien lisääntyminen tuo vielä lisäsuojaa, S-ryhmän Koskinen sanoo.

Alueellista vaihtelua maskien käytössä on usein tautitilanteen mukaan.

– Se lisääntyy varsinkin niillä alueilla, joissa esiintymismäärät ovat radikaalisti nousseet. Kun Vaasan alueella menee kauppaan, niin kyllä siellä ihmiset maskeja käyttää, Keskon Sääksmäki toteaa viitaten Vaasassa nopeasti kohonneisiin tartuntalukuihin.

Käytännöt kaupoissa vaikuttavat yhtenäisiltä. Käsidesitelineiden ja turvavälikehotusten lisäksi henkilökuntaa ja asiakkaita suojaavat kassoille asennetut suojapleksit. Henkilökuntaa ohjeistetaan myös käyttämään maskia tai suojavisiiriä alueilla, joilla koronaviruksen todetaan olevan kiihtymisvaiheessa.

Riskienhallintapäällikkö Koskisen mukaan S-ryhmän henkilökunnan piirissä on vuoden alusta lähtien todettu vajaa sata koronavirustartuntaa, joista valtaosassa altistuminen on tapahtunut vapaa-ajalla. Mukana tartuntaluvuissa on koko noin 40 000 ihmisen henkilöstö mukaan lukien esimerkiksi ravintolatyöntekijät ja toimistotyöläiset. Tartunnat ovat heijastelleet yleistä kehitystä ja ovat olleet viime viikkoina hienoisessa kasvussa.

Korona muuttanut ostokäyttäytymistä

Kaupoissa turvallisuutta lisää K-ryhmän Sääksmäen mukaan se, että asiakkaat ovat koronaepidemian aikana muuttaneet asiointiaikojaan. Perinteisten ruuhkatuntien asiakasmäärät jakautuvat nyt myös aamuille ja illoille.

– Tässä on havaittu iso muutos. Asiakkaat käyttävät kaupan aukioloaikoja laajemmin, jolloin ruuhkat ovat vähentyneet, Sääksmäki sanoo ja lisää, että myös viikoittaisessa tarkastelussa ostokset eivät painotu enää niin voimakkaasti loppuviikkoon.

Kaupassa asioinnin on myös havaittu muuttuneen suunnitelmallisemmaksi. Ihmiset tulevat kauppaan useammin yksin tai pareittain ja kerralla ostetaan enemmän.

Ruoan verkkokauppa kasvoi Keskon ja SOK:n mukaan kevään aikana valtavasti, pysytteli kesän aikana tavanomaista korkeammalla tasolla ja on taas kääntynyt kasvuun.

– Olemme nyt 2,5-kertaisella myynnin tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, Koskinen kertoo.