Loviisan satamaan suunnitteilla uusi kemikaaliterminaali

AlfaTerminal ja Loviisan Satama ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden kemikaaliterminaalin rakentamisesta Loviisan satamaan. Suunniteltu terminaalialue sijoittuisi noin kahden hehtaarin alueelle sataman eteläosaan.

Uuden terminaalin kautta on tarkoitus kuljettaa petrokemian tuotteita, biopolttoaineita ja muita kemikaaleja. Terminaali palvelisi sekä raide- että kumipyöräliikennettä. Terminaalin suunnittelu on aloitettu, ja ympäristövaikutusten arviointi on käynnistymässä. Terminaalin arvioidaan valmistuvan vuonna 2023.

AlfaTerminal-yhtiön hallituksen puheenjohtajan Hannu Koivusalon mukaan investointi on useamman kymmenen miljoonan euron suuruusluokkaa. Hänen mukaansa terminaali työllistää valmistuttuaan suoraan noin viisi henkeä, minkä lisäksi se työllistää jonkin verran enemmän välillisesti.

– Välillisesti työllistettävien määrä riippuu liikenteen määrästä. Tietysti toivomme, että liikennettä on paljon ja sitä kautta ihmisille töitä, Koivusalo sanoi STT:lle.

Loviisan Satama -yhtiön toimitusjohtajan Tiina Vepsäläisen mukaan kemikaaliterminaali kasvattaisi merkittävästi sataman kapasiteettia.

– Liikennemäärä kasvaisi karkeasti arvioiden parillakymmenellä prosentilla ja liikevaihto varmaankin samassa suhteessa, Vepsäläinen arvioi STT:lle.