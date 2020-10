Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä jatkaa kasvuaan, Asiakastiedon johtajan mukaan merkintöjen lyhyempi kesto ei ratkaise velkaongelmaa

Maksuhäiriöisiä kuluttajia on Suomessa yli 6 000 enemmän kun vuosi sitten, kertoo Suomen Asiakastieto.

Kaiken kaikkiaan lähes 400 000 kuluttajalla on maksuhäiriömerkintä. Merkinnät ovat selkeästi yleisempiä miehillä kuin naisilla. Asiakastieto kertoo, että joka kymmenennellä miehellä on merkintä maksuhäiriöstä.

Ikäryhmistä merkinnät ovat yleisimpiä 30–39-vuotiailla, joista sellainen on kuudesosalla miehistä ja kymmenesosalla naisista.

– On kuitenkin kiva huomata, että alle 30-vuotiaiden maksuhäiriöisten henkilöiden, niin naisten kuin miestenkin, määrä on edelleen laskenut. Toivoa siis on, yhtiön liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen kirjoittaa tiedotteessa.

Julkisuudessa on keskusteltu mahdollisuudesta lyhentää maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikaa. Tämä ei Muhosen mukaan ratkaise itse ylivelkaantumisen takana olevia tekijöitä. Hän sanoo, että kuluttajat velkaantuvat rahaluottojen ohella esimerkiksi vuokrista, verkkokauppaostoksista ja julkisoikeudellisista maksuista.

– Tallennusaikojen lyhentäminen vain vähentäisi maksukyvyn arviointiin käytettävissä olevan tiedon määrää, vaikka tutkitusti vielä kolme–neljä vuotta vanha maksuhäiriömerkintä kertoo luottoriskin olevan yhä selvästi kohollaan, Muhonen kirjoittaa.

Maksuhäiriöisten yritysten määrä on sen sijaan vähentynyt vuodentakaisesta yli kymmenellä prosentilla. Niitä oli syyskuun lopussa noin 45 000, kun vuotta aiemmin maksuhäiriö oli merkitty yli 51 000 yritykselle.