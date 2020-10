TEM: Kesällä käynnistynyt Suomen talouden elpyminen on pysähtynyt

Kesällä käynnistynyt Suomen talouden elpyminen on pysähtynyt, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päivitetyn koronatilannekuvansa perusteella.

Ministeriön mukaan teollisuuden tuotanto-odotukset pysyvät vaimeina samalla, kun palvelualojen näkymät heikkenevät epidemian kääntyessä kohti kiihtymisvaihetta.

Yrityksille on valmisteilla uusi kustannustuki koronakriisin aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi. Ministeriön mukaan tähänastisilla tukitoimilla on onnistuttu pitämään vireille pantujen konkurssien määrä edellisvuotta pienempänä. Valtaosa eri rahoituskeinojen kautta tulleista hakemuksista on käsitelty.

Ministeriön arvion mukaan maailmantalouden elpymisvauhti on hidastunut. Talouden elpyminen v-kirjaimen muodossa nopeasti aiemmalle tasolle on entistä epätodennäköisempää.

Kuluttajien ostoaikeet ovat ministeriön mukaan edelleen hyvät, mikä ennakoi kulutuksesta vetoapua taloudelle. Tämä tilanne kuitenkin vaatii sen, että työpaikkojen massiiviset menetykset vältetään eikä teollisuuden epävarmuus leviä laajemmin talouteen.

Ministeriön seurannan mukaan lomautettuna lokakuun alussa oli alle 60 000 suomalaista. Luku on yli 100 000 vähemmän kuin kevään huippuaikana, mutta edelleen moninkertainen viime vuoteen verrattuna.

TEMin luvut perustuvat TE-toimistojen tietoihin. Todellisuudessa lomautettujen määrä voi olla suurempi, sillä pienempien työnantajien ei tarvitse ilmoittaa lomautusaikeistaan TE-toimistoille.

Ministeriön mukaan elo–syyskuussa useissa isoissa yrityksissä aloitetut yt-neuvottelut ennakoivat työttömyystilanteen heikkenemistä. Käynnissä olevat neuvottelut eivät vielä näy työmarkkinatilastoissa, mutta tilanne voi ministeriön mukaan heikentyä nopeammin kuin se on kesäkuussa ennustanut.

Huolestuttavaa ministeriön mukaan on erityisesti nuorten työttömyyden sekä pitkäaikaistyöttömyyden kääntyminen nousuun.