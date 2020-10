Paperi painoi Stora Enson tulosta, joka jäi heinä–syyskuussa yli neljänneksen viime vuodesta

Metsäyhtiö Stora Enson operatiivinen liiketulos pieneni heinä–syyskuussa 175 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli 245 miljoonaa. Laskua vuodentakaiseen kertyi lähes 29 prosenttia.

Liikevaihto laski 13,5 prosentilla vajaaseen 2,1 miljardiin euroon.

Yhtiö toimitusjohtaja Annica Breskysanoo tiedotteessa, että koronapandemian vaikutus näkyi vahvimmin paperiliiketoiminnassa. Ilman sitä yhtiön operatiivinen liiketulos oli Breskyn mukaan viime vuoden tasolla muiden liiketoimintojen vahvan tuloksen ansiosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kolmannen neljänneksen tuloksemme oli vakaa, ja olen siihen tyytyväinen huomioiden markkinoiden ennennäkemättömän epävarmuuden ja epävakauden kaikkialla maailmassa, Bresky toteaa.

Yhtiö on vähentänyt paperintuotantoaan. Se on muuttanut tehdastaan Oulussa paperintuotannosta pintapakkauskartongin valmistukseen. Paperintuotanto loppui Oulussa päättyneellä vuosineljänneksellä. Tehtaan muuntaminen on yhtiön mukaan tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi yhtiö kertoi aiemmin lokakuussa sulkevansa sanomalehtipaperikoneen ja siistaamon Hylten tehtaalla Ruotsin lounaisosassa. Yhtiö kertoo kuitenkin aloittaneensa tehtaalla ruokapakkausten tuotannon.

Säästötavoite jo yli kolminkertaistunut

Breskyn mukaan yhtiö on nostanut entisestään säästötavoitettaan. Uusi säästötavoite on 400 miljoonaa euroa. Alun perin helmikuussa 2019 ilmoitetun kuurin suuruus oli 120 miljoonan vuosittaiset säästöt. Tavoitetta on nostettu ja sen takarajaa siirretty lukuisia kertoja. Edellinen tavoite oli 350 miljoonaa.

Koronapandemian vuoksi Stora Enso on toistaiseksi keskeyttänyt vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkaisemisen. Bresky ei vieläkään anna uutta ohjeistusta. Hänen mukaansa yhtiön likviditeetti on kuitenkin varmistettu ja kannattavuuden turvaamiseksi tarkoitettu säästöohjelma etenee nopeasti.

– Lyhyellä aikavälillä pandemia on valitettavasti kiihtynyt luoden jälleen epävarmuutta maailmantalouden toipumisen nopeuteen ja voimaan. Näyttää siltä, että markkinaolosuhteiden huono näkyvyys jatkuu, Bresky toteaa.