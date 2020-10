Ruotsi sulkee kiinalaisyhtiöt pois 5g-verkkojensa rakentamisesta

Ruotsin posti- ja telehallitus PTS sulkee kiinalaiset verkkolaitevalmistajat Huawein ja ZTE:n pois maan 5g-verkkojen rakentamisesta. 5g-verkoille käytettävien taajuuksien huutokauppa alkaa marraskuussa. Tarjoajille on asetettu ehtoja, joiden tavoitteena on Ruotsin kansallisen turvallisuuden suojeleminen.

Ehdot on laadittu Ruotsin puolustusvoimien ja turvallisuuspoliisi Säpon arvioiden pohjalta. Lupaehdoissa kielletään kiinalaisyhtiöiden tuotteiden käyttö uusissa asennuksissa. Vanhoista laitteistoista tulee poistaa Huawein ja ZTE:n tuotteet vuoden 2025 alkuun mennessä.

Ruotsin 5g-taajuuksien huutokauppaan on hyväksytty neljä tarjoajaa. Mukana ovat Hi3G, Net4Mobility, jonka taustalla ovat Tele 2 ja Telenor, Telia sekä Teracom.

Kiinalaisyhtiöistä erityisesti Huawei on nostettu tikun nokkaan monissa länsimaissa. Yhdysvallat katsoo, että Huaweilla on liian läheiset yhteydet Kiinan hallitukseen ja että yhtiön laitteita saatetaan käyttää vakoiluun. Huawei on kiistänyt syytökset. Yhdysvallat on sulkenut Huawein pois 5g-verkoistaan, ja saman päätöksen ovat tehneet myös sen läheiset liittolaiset Australia, Britannia, Japani ja Uusi-Seelanti.