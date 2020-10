Posti vähentää enintään 90 asiantuntija- ja esimiestyöpaikkaa

Posti on saanut päätökseen pääosin asiantuntija- ja esimiestehtäviä koskeneet yt-neuvottelunsa. Neuvottelujen alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 130 työpaikkaa, mutta lopuksi päädyttiin enintään noin 90 työpaikan vähennykseen.

Muutoksilla ja toiminnan tehostamisella tavoitellaan huomattavia säästöjä. Säästöjä haetaan Postin mukaan myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto lupasi Postin tukevan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tarjoamalla muun muassa valmennusta työnhakuun.

– Toimialamurroksen ja voimakkaan digitalisaatiokehityksen vuoksi osa liiketoiminnastamme on muuttunut pysyvästi. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne uudistumisemme nopeuttamisessa ja kilpailukykymme turvaamisessa. On erittäin valitettavaa, että nyt toteuttavalla toimintamallimuutoksella on henkilöstövaikutuksia, Kuusisto sanoi tiedotteessa.

Toimintamallimuutoksen myötä konserniin kuuluvilla liiketoimintaryhmillä on aiempaa enemmän tulosvastuuta ja kokonaisvaltaisempi rooli kehittää ja ohjata toimintaansa, Posti kertoi.