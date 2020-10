Taksivälitysyhtiö: Reviirikiista johtanut Helsingissä väkivallan uhkaan – taksikupu revittiin pois suositun yökerhon edessä

Helsingin keskustassa käydään taksien välistä reviirikiistaa, joka on niin vakavaa, että taksiyrittäjät kokevat väkivallan uhkaa, kertoo Lähitaksi Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen. Helsingissä on taksivälitysyhtiön mukaan paikkoja, joihin heidän yrittäjänsä eivät uskalla mennä.

Helsingin keskustan alueelle on pakkautunut vuonna 2018 voimaan tulleen taksiuudistuksen myötä huomattavasti aiempaa enemmän takseja. Pentikäisen mukaan osa heidän taksiyrittäjistään ei enää uskalla mennä esimerkiksi Helsingin päärautatieasemalle, koska heitä häädetään sieltä systemaattisesti pois.

Tilanne on kärjistynyt hänen mukaansa keskustan ja liikenteen solmukohtien taksiasema-alueilla.

– Siellä tullaan fyysisellä väkivallalla uhkaamaan, että lähde pois, tämä asema kuuluu minulle. Tällaisia asemia, jotka kuuluisivat jollekin yksittäiselle toimijalle ei tässä maassa ole, Pentikäinen sanoo.

Tilanne on eri esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamassa, jossa toimivia yrityksiä on kilpailutettu.

Pois häätäminen systemaattista

Lähitaksi Oy vaatii poliisia ja valvovia viranomaisia puuttumaan tilanteeseen. Ongelmia aiheuttavat Pentikäisen mukaan lähinnä yksinyrittäjät, jotka eivät kuulu mihinkään välitysyhtiöön. Asemapaikkojen valtausyrityksissä on hänen mukaansa systemaattisuutta.

– (Yökerho) Kaarle XII:n edessä on asema, johon meidän yrittäjämme meni ja häneltä revittiin taksikupu pois katolta. Tämä ei ole sinun paikkasi mene pois.

Pentikäisen mukaan reviirikiistojen takana on ylikapasiteetti, jolloin harvoistakin asiakkaista käydään taistelua. Ongelmia syntyy, koska Helsingin alueella on huomattavasti vähemmän asemia ja niiden yhteydessä odotuspaikkoja kuin mitä taksiautoilijoita.

Uudenmaan alueella ja vähän sen yli toimiva Lähitaksi on välitysyhtiö, jossa on mukana noin 1 500 taksia. Koko Suomessa takseja on noin 10 000.

Vuonna 2018 voimaan astuneen taksiuudistuksen myötä taksien määrää ei kuitenkaan enää tarkasti tiedetä, Lähitaksin Pentikäinen sanoo.