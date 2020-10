Nokiaa seuraava analyytikko: Nokia myöntää ensi kertaa ääneen haasteensa, nyt alkaa iso remontti

Nokiaa seuraava analyytikko, Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen sanoo STT:lle, että Nokia näyttää nyt ensimmäistä kertaa myöntävän ääneen ongelmansa. Nokia julkisti torstaina vuoden kolmannen neljänneksen osavuosituloksen ja uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen.

– Yhtiössä käynnistyy valtava remontti uuden johdon toimeenpanemana. Isoja muutoksia on tulossa. Organisaatiorakenne myllätään uusiksi ja strategiaa terävöitetään, Rautanen sanoo.

Hänen mukaansa remonttiin menee ainakin ensi vuosi ja ehkä sitä seuraavakin, mutta sillä rakennetaan perustaa sille, että Nokia voi pitkällä aikavälillä menestyä.

– Mutta isoja haasteita yhtiöllä on. Nyt ne ensi kertaa sanotaan myös selkeästi ääneen, Rautanen sanoo.

Nokia on jäänyt 5g-kilpailussa ja markkinaan liikkeelle lähdössä Rautasen mukaan auttamattomasti jälkeen ja hävinnyt sen takia markkinaosuuksia. Lisäksi Alcatel-Lucent-yrityskaupan jälkeen Nokia valitsi laaja-alaisen tuotestrategian eli niin sanotun end-to-end-strategian.

– Se strateginen valinta oli väärä, ja nyt strategiaa muutetaan niin, että valikoidaan tietyt liiketoiminta-alueet, joihin investoidaan ja pyritään niissä olemaan teknologiajohtaja.

Nokia siis hakee selvästi vahvempaa keskittymistä eikä yritä olla kaikilla alueilla mukana. Nokian tulos on ollut torstaina reilusti pakkasella uuden strategian ja tulosjulkistuksen jälkeen. Puolen päivän aikaan Nokian osake oli noin 17 prosenttia pakkasella.

– Sijoittajat odottivat Nokian tuloksen lähtevän ensi vuodesta alkaen parantumaan selvästi ja nyt Nokia kertoo, että ensi vuosi menee tähän remonttiin ja tulos itse asiassa todennäköisesti laskee ensi vuonna, Rautanen taustoittaa pörssireaktioita.

Rautanen lisää, että on kuitenkin kaikkien sidosryhmien etu, että Nokia on pitkällä aikavälillä menestyvä.

– Hyvä uutinen on se, että ei optimoida kvartaaleja vaan rakennetaan Nokiaa pitkällä aikavälillä.

Vuoden alussa neljä liiketoimintaryhmää

Nokia julkisti torstaina uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen. Uusiksi menee toimintamalli ja johtoryhmä. Jatkossa Nokialla on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää – Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies. Lisäksi Nokia perustaa Customer Experience -yksikön. Uusi toimintamalli aloittaa ensi vuoden alussa.

– Tavoitteenamme on luoda Nokialle strategia, jonka kautta pystymme hyödyntämään markkinoiden käynnissä olevan muutoksen, parantamaan suorituskykyämme sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille pitkällä tähtäimellä, sanoo Nokian toimitusjohtajana elokuussa aloittanut Pekka Lundmark tiedotteessa.

Liiketoimintaryhmien tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan.

Nokian tulos- ja kurssikehitys on ollut viime vuosina vaisua, joten merkkejä käänteestä parempaan on odotettu pitkään. Nokian asemaa tiukasti kilpailluilla 5g-markkinoilla heilauttelee nyt kiista verkkolaitemarkkinoiden ykkösen, kiinalaisen Huawein asemasta. Monet länsimaat ovat ilmoittaneet sulkevansa Huawein pois markkinoiltaan, mikä voi luoda tilaisuuksia muun muassa Nokialle.

Viimeksi tämän linjauksen teki Ruotsi, mikä voi olla rasitteeksi Nokian kilpailijan Ericssonin kilpailukyvylle kiinalaisilla markkinoilla.

Lundmark sanoo tiedotteessa, että hänen ensimmäinen vuosineljänneksensä Nokian toimitusjohtajana on sisältänyt sekä mahdollisuuksia että haasteita. Hän ennakoi, että ensi vuodesta tulee Nokialle taloudellisesti haastava ja yhtiön on tehtävä muutoksia.

– Olemme menettäneet osuuttamme merkittävässä asiakkuudessa Pohjois-Amerikassa, ja tällä markkinalla on myös katteisiin kohdistuvaa painetta. Lisäksi tavoittelemme 5g-markkinajohtajuutta ja tulemme investoimaan niin paljon kuin tarvitaan, jotta pääsemme tavoitteeseemme, Lundmark sanoo.

Nokian tiedotteen mukaan yhtiö on jatkanut 5g-suunnitelmien ja tuotteiden kehittämistä suunnitelmiensa mukaisesti.

Korona tuo epävarmuutta

Nokian liikevoitto (ei-IFRS) nousi heinä–syyskuussa 486 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 478 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski noin 5,3 miljardiin euroon viime vuoden 5,7 miljardista eurosta.

Koronaviruksen vaikutus Nokian tulokseen liittyi lähinnä tehtaiden sulkemisiin, joilla oli noin 200 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty.

Vuoden kolmannen neljänneksen lopussa tehtaita ei enää suljettu koronan takia.

Koronapandemia on lisäksi pienentänyt Nokian toimintakuluja esimerkiksi verohelpotusten ja vähentyneen matkustamisen takia.

– Koko vuonna 2020 odotamme saavamme noin 250 miljoonan euron väliaikaisen hyödyn johtuen pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista koronaan liittyen, josta noin 150 miljoonalla eurolla odotetaan olevan suotuisa vaikutus toimintakuluihin ja noin 100 miljoonalla eurolla hankinnan ja valmistuksen kuluihin, Nokia sanoo tiedotteessa.

Nokian mukaan riskejä ja epävarmuutta tuo se, etteivät koronan laajuus ja vaikutukset ole vielä tiedossa. Riskiä tuo lisäksi se, ettei talouden elpymisvauhdista pandemian jälkeen ole vielä tietoa.