Pitkän uran pelialalla tehnyt Petri Järvilehto tulokärkeen – "Tulevaisuuden Mikki Hiiret ja Simpsonit tehdään jatkossa mobiilissa"

Petri Järvilehto on toinen ötökkäpeli Best Fiendsistä tunnetun peliyhtiö Seriouslyn perustajista. LEHTIKUVA / Jari Lam

Pitkän uran pelialalla tehnyt Petri Järvilehto nousi viime vuoden tulojen perusteella tulokärkeen yli 30 miljoonan euron tuloilla. Järvilehto on toinen ötökkäpeli Best Fiendsistä tunnetun peliyhtiö Seriouslyn perustajista. Israelilainen peliyhtiö Playtika osti yhtiön viime vuonna. Kauppalehden mukaan Seriouslyn arvo kaupassa on voinut olla noin 250–350 miljoonaa euroa.