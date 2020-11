Naisten pitäisi olla enemmän mukana yritys- ja talouselämässä, toivoo tulolistan naisista parhaiten sijoittunut Rafaela Seppälä

Seppälä on istunut mediakonserni Sanoman hallituksessa vuodesta 2008 ja on yksi sen pääomistajista. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Viime vuonna parhaiten ansainnut nainen on uusimaalainen Rafaela Seppälä noin 11,5 miljoonan euron ansio- ja pääomatuloilla. Seppälä on istunut mediakonserni Sanoman hallituksessa vuodesta 2008 ja on yksi sen pääomistajista.