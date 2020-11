Valko-Venäjä aloitti sähköntuotannon Astravetsin kiistellyssä ydinvoimalassa

Valko-Venäjä aloitti tiistaina sähköntuotannon Astravetsin kiistanalaisessa ydinvoimalassa.

Liettuan sähkönjakeluyhtiö Litgrid ilmoitti saman tien katkaisseensa vastalauseena kaupallisen sähkönsiirron Valko-Venäjältä. Voimala sijaitsee lähellä Liettuan rajaa, noin 50 kilometrin päässä Vilnasta. Myös Latvia on kieltänyt Astravetsin sähkön tuonnin maahan.

Sekä Liettua että Latvia katsovat, että Astravetsin voimala on rakennettu turvallisuus- ja ympäristösääntöjä rikkoen. Valko-Venäjä torjuu syytökset. Liettuan hallitus on onnettomuuden varalta tarjonnut ilmaisia joditabletteja noin puolelle miljoonalle ihmiselle, jotka asuvat lähellä Valko-Venäjän rajaa.

Ydinvoimala on Valko-Venäjän ensimmäinen. Sen on rakentanut venäläinen Atomstroyexport, joka on valtiollisen ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö. Rosatom on torjunut Astravetsin turvallisuuteen kohdistuvan arvostelun ja vakuuttaa, että laitos täyttää kaikki kansainväliset säännöt ja normit.

Venäjän kaasun korvaaja

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda varoitti aiemmin, että Astravetsin ydinvoimala on uhka EU:n kansalaisten turvallisuudelle.

Astravetsin toinen reaktori on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna. Molemmat laitoksen VVER-tyypin painevesireaktorit ovat sähköteholtaan 1 200 megawattia. Laitoksen on määrä aikanaan tuottaa noin kolmannes maan sähköstä.

Valko-Venäjä pyrkii ydinvoimalallaan vähentämään riippuvuuttaan venäläisen kaasun tuonnista. Maata itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukashenka on hehkuttanut voimalaitosta "läpimurtona tulevaisuuteen".

Valko-Venäjällä on ikäviä kokemuksia ydinvoimasta, koska Ukrainan puolella sijaitsevan Tshernobylin laitoksen onnettomuus saastutti laajoja alueita Valko-Venäjällä keväällä 1986.