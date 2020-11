Yli 65 miljoonaa euroa viime vuonna pääomatuloja saanut Ilkka Brotherus aloitti yrittäjän uransa ostamalla kaksi vanhaa ja vuotavaa muovikonetta

Vuoden 2019 verotietojen mukaan tulokärkeen nousi Ilkka Brotherus yli 65 miljoonan euron pääomatuloillaan. Vuoden 2019 pääomatulot tulivat Brotherukselle pääasiassa siitä, että urheiluvälinekonserni Amer Sports myytiin Kiinaan. Brotheruksella oli yhtiöstä noin kolmen prosentin omistusosuus.

Uransa Brotherus on kuitenkin luonut yrittäjänä, Sinituotteen toimitusjohtajana. Hän aloitti yrittäjän uransa ostamalla kaksi vanhaa muovikonetta vuonna 1988, jotka hänen mukaansa vuotivat öljyä. Yrityksen perustaminen oli kuitenkin uran huippuhetkiä. Brotheruksen mukaan hienointa yrittämisessä on se, että on voinut luoda uusia työpaikkoja ja antaa ihmisille haasteita.

– Työnantajalle on hieno juttu, että ihmiset kokevat olevansa hyvässä työpaikassa, jossa heillä on kivaa ja monipuolista työtä ja jossa heihin luotetaan. On hienoa huomata, että he kasvavat matkan varrella ja kokevat elävänsä hyvää elämää. Sitä ei voi rahassa mitata, hän sanoo STT:lle.

Sinituotteen matkan varrelle on mahtunut myös tuskaisia vaiheita, kuten 90-luvun lama.

– Silloin oli erittäin vaikeaa. Jälkeenpäin ne tuskaiset ja vaikeat ajat ovat kasvattaneet meitä kuitenkin vielä enemmän kuin myötämäki. Vastatuulessa saa aina jostain lisää voimia, hän sanoo.

Brotherus ei olisi halunnut myydä Amer Sportsia

Vuonna 2018 Brotherus luopui Sinituotteen toimitusjohtajuudesta ja yritystä alkoi luotsata Brotheruksen tytär. Brotherus oli kiitollinen, että jatkaja löytyi omasta perheestä.

– Se oli kuitenkin hänen päätöksensä. Ei pidä pakottaa, en usko siihen. Jokaisella on oma elämä, ja se pitää itse elää, hän sanoo.

Amer Sportsin myyminen viime vuonna oli Brotherukselle pettymys. Brotheruksen mukaan Amer Sports oli ainutlaatuinen yhtiö Suomen pörssissä eikä sellaista enää toista tule.

– Se oli tärkeillä alueilla maailman ykkönen kuten talviurheiluvälineissä ja tenniksessä. Ei sellaista markkina-asemaa pysty enää kasvattamaan. Nokia oli puhelimissa hetken ykkönen.

Verohallinto on vuosien ajan toimittanut medialle listan hyvätuloisista, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista, heidän tuloistaan ja maksamistaan veroista.

Viime vuonna verottaja kuitenkin linjasi, että tietojen poistaminen listalta on mahdollista pyynnöstä, jos poistamiseen on perusteltu syy. Brotheruksen tietoja ei listalta tänä vuonna löytynyt.

Brotherus perustelee pyyntöään sillä, että hänen mielestään hänen Amerista saadut tulot on jo vanha uutinen.

– Kun syksyllä 2018 alkoi näyttää siltä, että Amer tärkeimpien instituutio-omistajien mielestä pitää myydä pois tarjotulla hinnalla, kaikki valtakunnan päämediat kirkuivat, kuinka paljon saan siitä rahaa, jos kaupat toteutuvat. Ei ole tarvetta käydä asiaa taas kaksi vuotta myöhemmin läpi, hän sanoo.

Hänen mielestään yhteiskunnallista keskustelua pitäisi käydä pikemminkin siitä, ketkä eivät maksa veroja, ei siitä, ketkä niitä maksavat.