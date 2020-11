Finnair ei ole tehnyt päätöksiä koronarokotuksen edellyttämisestä – Lufthansa ei ainakaan toistaiseksi aio vaatia rokotetodistusta

Lentoyhtiöistä ainakaan Finnair ja saksalainen Lufthansa eivät toistaiseksi suunnittele vaativansa matkustajilta koronarokotetodistuksia.

Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle tiistaina, ettei yhtiö ole tehnyt asiasta päätöstä. Lufthansa viestinnästä puolestaan sanottiin, ettei yhtiö ainakaan toistaiseksi suunnittele vaativansa matkustajiltaan koronarokotetodistusta.

Australialainen lentoyhtiö Qantas on sanonut, että kansainvälisten matkustajien täytyy tulevaisuudessa todistaa, että he ovat saaneet koronarokotteen ennen kuin he pääsevät yhtiön lennolle. Qantasin toimitusjohtajan Alan Joycen mukaan käytäntö on välttämätön, kunhan koronarokotteita on saatavilla, uutisoi muun muassa BBC.

Asiaa australialaisen Nine Network -kanavan haastattelussa kommentoinut Joyce myös sanoi uskovansa, että rokotetodistuksen vaatimisesta tulee yleinen käytäntö.

"Seuraamme tiiviisti"

Vaikka Finnairilla ei ole tehty päätöksiä rokotustodistuksen vaatimisesta, on yhtiö ottanut tilanteen seurantaansa.

– Seuraamme tiiviisti asiasta käytävää keskustelua ja alalla muotoutuvia toimintatapoja, yhtiön viestinnästä kerrottiin sähköpostitse.

Lufthansa puolestaan sanoi toivovansa, että koronarokotteet saadaan nopeasti hyväksyttyä ja jakeluun.

– Aluksi maiden hallitusten tehtävänä on laatia suunnitelma tilaamiensa rokoteannosten jakamisesta heti, kun ne ovat saatavilla. Sama pätee maahanpääsyvaatimusten suunnitteluun, Lufthansan viestinnästä sanottiin sähköpostitse STT:lle.

Finnair peräänkuuluttaa yhtenäisiä linjauksia

Finnairin mukaan lentoyhtiöille olisi tärkeää, että kansainvälisesti olisi sovittuna yhtenäiset linjaukset ja toimintamallit terveysturvallisen matkustamisen edistämiseksi ja maahantulovaatimusten yhtenäistämiseksi. Yhtiö noudattaa aina paikallisia viranomaisohjeistuksia erilaisissa maahantulovaatimuksiin liittyvissä asioissa.

– Tällä hetkellä eri mailla on erilaisia vaatimuksia matkustajille, jotkut maat esimerkiksi vaativat negatiivista koronatestitodistusta matkustajilta tai sähköisen terveystietolomakkeen täyttämistä ennen matkaa, viestinnästä sanottiin.

– Koronarokotustodistusta edellyttäisimme luonnollisesti tilanteessa, jossa kohdemaan viranomainen vaatisi lentoyhtiöltä koronarokotustodistuksen tarkastusvelvoitetta, ja se olisi osana asiakkaan maahantulon edellytyksiä.

Kehitteillä "digitaalinen terveyspassi"

Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n mukaan koronaviruskriisi on vakava uhka koko lentoliikennealalle.

– Rajojen täytyy aueta ilman karanteenitoimenpiteitä, jotta matkustajat voivat nousta jälleen koneeseen, liiton toimitusjohtaja Alexandre de Juniac sanoi tiistaina.

Entistä synkemmistä lentoliikenteen ennusteista tiistaina raportoinut IATA on jo kuukausia painostanut hallituksia muuttamaan suhtautumistaan lentoliikenteen rajoituksiin. Liitto on ehdottanut, että karanteenien sijaan siirryttäisiin laajemmin testaamaan matkustajia ennen lentoa. Näin lentoliikenne saataisiin IATA:n mukaan jälleen käyntiin ilman, että turvallisuudesta tingittäisiin.

IATA pyrkii edistämään rajojen avaamista turvallisesti niin kutsutulla digitaalisella terveyspassilla, joka liiton maanantaisen tiedotteen mukaan on viimeisessä kehitysvaiheessa. Kyseessä olisi käytännössä sovellus, jonka avulla matkustajat pystyisivät muun muassa turvallisesti ja luotettavasti esittämään tarvittavat koronatestitulokset.