Autoala arvioi ladattavien sähköautojen osuuden nousevan ensi vuonna lähes neljännekseen ensirekisteröinneistä

Autoala arvioi, että ladattavien hybridien ja täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on huimassa nousussa. Sähköautot eivät enää ole harvinaisuus liikenteessä.

– Ladattavien autojen osuus on tänä vuonna kasvanut 17 prosenttiin ensirekisteröinneistä. Autoalan oman ennusteen mukaan osuuden odotetaan kasvavan ensi vuonna jo lähes neljännekseen rekisteröinneistä, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

Piristystä autokauppaan toivotaan myös tänään voimaan tulleesta romutuspalkkiolaista, jonka vaikutus ei kuitenkaan tunnu sähköautokaupassa. Autoala odottaa, että romutuspalkkioiden kannustuksella hankituista autoista kysyntä suuntautuu kaasuautoihin ja pienikokoisimpiin bensiiniautoihin.

Tämä vuosi on sujunut kurjasti autokaupassa. Marraskuussa rekisteröitiin 7 374 henkilöautoa, mikä on 15,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on rekisteröity marraskuun loppuun mennessä 88 280, mikä on 16,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Koronatilanne leikannut tilauksia

Autoalan mukaan koronatilanne on leikannut uusien autojen tilauksia erityisesti maalis-toukokuussa, mutta myös syksyn aikana uusia autoja on tilattu normaalia vähemmän.

– Romutuspalkkiosta odotetaan piristystä erityisesti pienempien kaupunkiseutujen autokauppaan, jota koronatilanne on leikannut suuria kaupunkiseutuja enemmän, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Yleisestä linjasta poiketen käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin marraskuussa noin 2,6 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Käytettyjen autojen kauppa on tammi-marraskuussa ollut 0,5 prosenttia viime vuotta vilkkaampaa, vaikka koronatilanne on leikannut yleisesti autojen kysyntää sekä henkilöautojen ja raskaan liikenteen liikennemääriä.