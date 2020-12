Nordea korjaa talousennustettaan reippaasti ylöspäin – talouskehitys on ollut ennakoitua myönteisempää

Nordea korjaa talousennustettaan reippaasti ylöspäin. Pankin mukaan talouden kehitys on ollut syksyllä ennakoitua positiivisempaa.

– Syyskuussa ennustimme Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 5 prosenttia, mutta uusimpien lukujen valossa näyttää, että miinusta kertyy tänä vuonna vain noin 3 prosenttia, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen blogissaan.

Ensi vuoden kasvunäkymä on säilynyt ennallaan 3 prosentissa. Koronan toinen aalto vääjäämättä hidastaa talouden toipumista tulevina kuukausina.

Kasvun ennakoidaan kuitenkin kiihtyvän kesällä, kun rokote ja kevätauringon uv-säteily pistävät viruksen kuriin.

Suomen talous kasvoi heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kasvun vahvuus yllätti ekonomistit.

Kostiaisen mukaan yksityinen kulutus on kokonaisuutena toipunut nopeasti syksyllä vähittäiskaupan vetämänä, mutta etenkin palveluiden vaikea tilanne jarruttaa edelleen taloutta.

– Kotitalouksien säästämisaste on noussut merkittävästi korona-aikana, kun kulutusmahdollisuudet ovat olleet rajatumpia. Säästöjen purkautuminen kulutukseen voikin tuoda toivottua piristystä myös palvelualoille virustilanteen helpottaessa, Kostiainen kirjoittaa.

Julkinen talous menestynyt ennakoitua paremmin

Investoinnit reagoivat yleensä voimakkaasti talousnäkymien heikkenemiseen, mutta koronakriisissä investointien kehitys on Kostiaisen mukaan ollut yllättävän vahvaa. Investoinnit supistuivat kolmannella neljänneksellä vain 2 prosenttia vuoden takaisesta, kun normaalisti taantumassa on totuttu näkemään kaksinumeroisia miinuksia.

Rakentaminen on pysynyt yllä koko koronakriisin ajan. Asuinrakentamisessa rakennusluvat ja aloitukset ovat lähteneet uudelleen kasvuun.

– Työllisyys on jo kääntynyt selvään nousuun, ja koko talouden palkkasumma kohosi lokakuussa jo viimevuotiselle tasolle, Kostiainen sanoo.

Myös julkinen talous on pärjännyt tänä vuonna ennakoitua paremmin. Valtion lisäbudjettiesitysten mukainen valtiontalouden alijäämä on 19,7 miljardia euroa tälle vuodelle. Budjetin toteuma 10 kuukauden ajalta on kuitenkin vain 8,6 miljardia alijäämäinen, joten alijäämä tulee jäämään huomattavasti budjetoitua pienemmäksi, Kostiainen arvioi.