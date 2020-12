Viidensadan työntekijän Kotkamills myydään Itävaltaan – uudeksi omistajaksi Euroopan suurin kartonkituottaja Mayr-Melnhof

Metsäteollisuusyhtiö Kotkamills myydään itävaltalaiselle Mayr-Melnhof Groupille.

Suomalainen pääomasijoittaja MB Rahastot kertoo allekirjoittaneensa kauppakirjan yhtiön koko osakekannan myymisestä. Kaupan arvioidaan tulevan voimaan ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Kotkamills työllistää noin 500 työntekijää. Yhtiöllä on kartonki- ja paperitehdas Kotkassa, minkä lisäksi se tuottaa kuusisahatavaraa. Yrityksen ennustettu myynti vuodelle 2020 on noin 380 miljoonaa euroa.

Kaupan voimaantulo edellyttää tavanomaisten voimaantuloehtojen täyttymistä ja viranomaislupia.

– Haluan erityisesti kiittää Kotkamillsin johtoa ja koko henkilöstöä siitä työstä, jota yhtiössä on viime vuodet tehty kehitettäessä Kotkamillsista merkittävä kartonki- ja laminaattipaperiyhtiö. Olemme myös hyvin tyytyväisiä, että Kotkamills saa Mayr-Melnhofista vahvan, toimialaa hyvin tuntevan omistajan, MB Rahastojen Hannu Puhakka sanoo tiedotteessa.

MB Rahastot osti Kotkamillsin yhdessä kanssasijoittajien ja yhtiön johdon kanssa vuonna 2015.

Mayr-Melnhof on Euroopan suurin kartongin ja pakkauskartongin tuottaja. Konserni työllistää noin 10 000 ihmistä, ja sen liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa.

Konsernilla on Euroopassa kuusi kartongin tuotantolaitosta, joiden kapasiteetti on yli 1,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Kotkamillsin kartonkikoneen vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia.