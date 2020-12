Naisia ja miehiä tasapuolisesti joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä – uusi ennätys

Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmissä on tasapuolisesti naisia ja miehiä, ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Määrä on ennätys. Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia.