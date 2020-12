Danske Bank: Talvesta on tulossa vaikea pahentuneen epidemiatilanteen takia – syksy on ollut odotuksia vahvempi

Danske Bankin Jukka Appelqvistin mukaan palvelualojen tilanne on parempi kuin koronan ensimmäisen aallon aikana. LEHTIKUVA / Hanna Matikainen

Danske Bank on lieventänyt tämän vuoden kasvuennustettaan –3,3 prosenttiin aiemmin arvioidusta –4,5 prosentista, sillä syksy on ollut odotuksia vahvempi. Pankki ennakoi kuitenkin, että talvesta on tulossa vaikea pahentuneen koronatilanteen takia.