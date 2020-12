Kunta-alan eläkkeet maksuun liian aikaisin – voi vaikuttaa etuuksiin

Eläkeyhtiö Keva kertoo maksaneensa kunta-alan eläkkeet vahingossa liian aikaisin. Rahat ovat tilillä jo huomenna torstaina, kun normaalisti niiden piti olla tileillä vasta 4. tammikuuta.

Kevan mukaan verottaja on ottanut alustavan kannan, että etuajassa maksetut eläkkeet luetaan tämän vuoden tuloksi. Virheellä voi olla vaikutusta esimerkiksi Kelan etuuksiin.

Erehdys koskee noin 400 000:ta Kevan kunta-alan eläkkeensaajaa. Valtion ja muiden Kevan piirissä olevien henkilöiden eläkkeet maksetaan normaalisti tammikuussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Pyydämme anteeksi asiakkailtamme, joita tehty virhe koskee. Syynä on inhimillinen virhe. Vuodenvaihteen vuoksi maksutietoihin tehdään runsaasti päivityksiä, josta syystä virheellinen maksupäivätieto on jäänyt tiedostoihin, ja pankille on välittynyt väärä eläkkeiden maksupäivä, sanoo Kevan varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander tiedotteessa.

Hänen mukaansa heti kun Keva huomasi virheen, yhtiö oli yhteydessä pääpankkiinsa. Asialle ei kuitenkaan enää voinut tehdä mitään.

Seuraava eläke helmikuussa

Kunta-alalta eläkettä saavat eivät virheen vuoksi saa eläkettä tammikuussa. Seuraavan kerran eläke maksetaan heille keskiviikkona 3. helmikuuta.

– Tämä on hyvä huomioida oman talouden suunnittelussa joulun ja uudenvuoden aikaan, Mikander sanoo.

Keva huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta.