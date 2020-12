Koronakriisin kurittama ilmailuala saa oman selvityshenkilön – työaikaa noin kolme kuukautta

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat asettaneet selvityshenkilön ilmailualalle koronakriisin vuoksi.

Selvityshenkilö on Kari Savolainen, joka on aiemmin toiminut muun muassa lentokenttäyhtiö Finavian toimitusjohtajana. Savolaisen tulee luovuttaa ehdotuksensa alan selviytymisen turvaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle 15. maaliskuuta mennessä.

Koronapandemia on kurittanut ilmailualan yrityksiä rajulla kädellä. Pandemia on romahduttanut lentoliikenteen matkustajamäärät, ja lukuisat alalla toimivat yritykset ovat ilmoittaneet irtisanomisista, lomautuksista ja tukitarpeista. Suomessa valtio on pääomittanut lentoyhtiö Finnairia.

Savolaisen odotetaan kartoittavan keinoja, joilla suomalainen ilmailuala pääsee kiinni globaaliin kasvuun mahdollisimman nopeasti matkustamisen elvyttyä. Lisäksi häneltä odotetaan ehdotuksia siitä, kuinka työntekijöiden osaaminen turvataan epävakaassa tilanteessa.

Ministeriön mukaan selvitystyö kohdistuu erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä toimiviin yrityksiin. Savolainen kartoittaa toimenpiteitä, joilla voidaan houkutella Helsinki-Vantaalle lisää yrityksiä ja investointeja.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tulee asettamaan erillisen seurantaryhmän selvitystyön tueksi. Seurantaryhmään kutsutaan edustajia ilmailualan yrityksistä, etujärjestöistä ja julkiselta sektorilta.