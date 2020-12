EK: Britannian ja EU:n kauppasopu on voitto myös Suomelle – "Tämä on paljon parempi vaihtoehto kuin, että sitä sopua ei olisi saatu aikaiseksi"

Britannian ja EU:n kauppasopu on voitto Suomelle, mutta siitä huolimatta yrityksillä on edessään suuria muutoksia, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

– Kauppasopu on tärkeä myönteinen askel, sillä Suomi ja EU tarvitsevat yhteistyötä Britannian kanssa jatkossakin. Kumppanuuden merkitys korostuu entisestään, kun geopoliittiset jännitteet maailmalla lisääntyvät ja Yhdysvaltojen ja Kiinan valtataistelu luo uusia haasteita myös suomalaisyrityksille, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

Kauppasopu saatiin aikaiseksi viime tingassa. EK:n mukaan osa suomalaisyrityksistä oli jo varautunut pahimpaan eli siihen, ettei sopua löydettäisi neuvotteluissa ennen vuodenvaihdetta. Tämä olisi vaikeuttanut kaupankäyntiä huomattavasti esimerkiksi tiukkojen tullien vaikuttaessa rajat ylittävään kaupankäyntiin.

EK:sta arvellaan kauppasopuun johtaneen prosessin olleen monille yrityksille turhauttava muuttuvine määräaikoineen ja viime tinkaan ajoittuneine päätöksineen.

– Kun kauppasopimus on saatu aikaiseksi, sen jälkeen sitä yhteistyötä on hirveän paljon helpompi tehdä. Puhutaan sitten kaupasta tai ilmastonmuutoksen torjunnasta tai turvallisuudesta. Britannia on jatkossakin sekä Suomelle että EU:lle tärkeä kumppani, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula STT:lle.

Kaupankäynti Britanniaan kokee muutoksen

EK:n mukaan lähikuukausina viranomaisten tuki yrityksille on tärkeää. Viranomaisten tulisi auttaa yrityksiä niiden ongelmissa ja varautumisessa uuteen tilanteeseen. Esimerkiksi tulli voi neuvoa yrityksiä uusien muodollisuuksien huomioon ottamisessa.

– Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole resursseja eikä osaamista näitä asioita selvittää. Siksi on todella tärkeää, että apua ja tukea löytyy viranomaisilta, Ylikarjula kertoo.

Sisämarkkinakaupan päättyminen vuodenvaihteessa tarkoittaa esimerkiksi rajatarkastusten ja tullimuodollisuuksien lisääntymistä, mikä voi vaikuttaa kaupankäyntiin. Samalla muuttuvat muiden muassa alv-maksut, pakkausten tuoteselostemerkinnät sekä viranomaisluvat.

EK:n mukaan kaupankäynnin hintaa nostavat kauppasovun jälkeen lisääntyvät paperityöt ja niiden vaatimat resurssit sekä uusi osaaminen. Muutosvaiheessa voi yritysten toiminnassa näkyä myös ylimenovaiheesta johtuvia viivästyksiä sekä keskeytyksiä kaupankäynnissä.

– Byrokratiaa tulee selvästi lisää, mikä tekee siitä kaupankäynnistä kalliimpaa. Silti tämä on paljon parempi vaihtoehto kuin, että sitä sopua ei olisi saatu aikaiseksi, Ylikarjula toteaa.