Boeingin lentokiellossa ollut 737 Max -konemalli palasi reittiliikenteeseen Yhdysvalloissa

Boeingin pitkään lentokiellossa ollut 737 Max -konemalli palasi tiistaina reittiliikenteeseen Yhdysvalloissa. American Airlines -yhtiö lensi tiistaina Boeing 737 Max -koneella reittilennon Miamista New Yorkiin.

Koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien kahden tuhoisan lento-onnettomuuden vuoksi. Indonesiassa vuonna 2018 ja Etiopiassa vuonna 2019 tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli 346 ihmistä.

Boeing on onnettomuuksien jälkeen korjannut perusteellisesti konemallin turvallisuuspuutteita. Koneiden ohjelmistoja on päivitetty ja lentäjiä on uudelleenkoulutettu lentämään päivitettyä konetta.

American Airlinesin pääjohtaja Robert Isom sanoi tiistaina luottavansa täysin 737 Max -mallin koneisiin.

– Tämä konemalli on tarkastettu tarkemmin kuin yksikään muu sitä ennen. Me olemme vakuuttuneita, että se on turvallisin kone maailman taivailla tällä hetkellä, Isom sanoi ennen lennon lähtöä.

Brasilialainen Gol-lentoyhtiö palasi jo aiemmin tässä kuussa käyttämään 737 Max -koneita. Amerikkalaisen United Airlinesin on määrä ottaa koneet käyttöön helmikuussa.

Euroopassa 737 Max -koneiden on arvioitu palaavan liikenteeseen ensi vuoden alkupuoliskolla.