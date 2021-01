Minne katosi Jack Ma? Verkkokauppayhtiö Alibaban perustajaa ei ole nähty julkisuudessa pariin kuukauteen

Verkkokauppayhtiö Alibaban perustaja Jack Ma, yksi Kiinan rikkaimmista ihmisistä, on parin viime kuukauden aikana ollut julkisuudesta kateissa. Arvailut Man kohtalosta ovat kiihtyneet samalla kun Alibaban pörssikurssi on sukeltanut.

Lasku alkoi viime syksynä, kun Alibaban maksupalveluyhtiö Ant Groupin pörssilistaus pysäytettiin. Ma oli aiemmin pitämässään puheessa arvostellut tiukasti Kiinan hallintoa ja Kiinan valtion omistamia pankkeja. Ma luonnehti kiinalaispankkeja "kanikonttoreiksi".

Ma sai tästä ulostulosta moitteet Kiinan viranomaisilta. Ant Groupin listauksen arvo olisi noussut yli 30 miljardiin euroon, ja se olisi ollut kaikkien aikojen suurin pörssilistaus.

Man piti esiintyä omassa tosi-tv-ohjelmassaan "Africa's Business Heroes" ja toimia kilpailussa tuomariston jäsenenä. Ohjelmassa afrikkalaiset yrittäjät kilpailivat yli miljoonan dollarin arvoisesta pääpalkinnosta, jonka sponsoroi Man oma hyväntekeväisyyssäätiö.

Finaali kuvattiin marraskuun lopulla, ja Ma oli näkyvästi esillä ennakkomainonnassa. Hänen kuvansa kuitenkin poistettiin ohjelman kotisivuilta, eikä häntä näkynyt myöskään ohjelman trailereissa. Kun finaali järjestettiin, Man tilalla esiintyi toinen Alibaban johtaja. Ohjelma televisiointi on lykätty keväälle.

Ma tviittasi elokuussa odottavansa innolla mahdollisuutta tavata finalistit.

Pörssikurssi laskenut lähes kolmanneksen

Samalla Kiinan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Alibabasta, jota syytetään kilpailusääntöjen rikkomisesta. Ant Groupin listaus on edelleen jäissä.

Ma oli aikaisemmin Kiinan rikkain, mutta joutuminen viranomaisten syyniin on syössyt Alibaban pörssikurssin roimaan laskuun. Ylimmillään se oli viime lokakuun lopulla, kun osake noteerattiin New Yorkissa 317 dollariin. Joulun alla kurssi kävi 222 dollarissa, mutta on sen jälkeen elpynyt hiukan.

Alibaba ei ole suostunut kommentoimaan spekulaatioita perustajansa ja suuromistajansa kohtalosta. Yhtiön edustaja sanoi Financial Timesille, että Ma jäi tv-ohjelmastaan pois aikatauluristiriitojen takia.