Markkinaoikeus kielsi Huutokauppa.comin menettelyt – kuluttajilla on oikeus perua kaupat

Markkinaoikeus on kieltänyt kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta menettelyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte vei kuluttajilta oikeuden perua verkossa tehdyn kaupan, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

KKV:n mukaan Huutokaupat.comissa suoraan Mezzofortelta ostoksen tehneet kuluttajat voivat kuitenkin vedota peruuttamisoikeuteen.

Markkinaoikeus on tehostanut kieltoa 100 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Markkinaoikeuden mukaan yritys on menetellyt kuluttajansuojalain vastaisesti, kun se oli kieltänyt peruuttamisoikeuden vedoten siihen, että kyseessä on huutokauppa.

Määrätty kielto koskee ainoastaan sellaisia kauppoja, joissa Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aiemmalta omistajalta ja myy sen eteenpäin omissa nimissään Huutokaupat.comissa.

Peruuttamisoikeus voidaan poikkeuksellisesti evätä vain perinteisissä huutokaupoissa, joihin liittyy muun muassa erillisen huutokaupanpitäjän, kuten huutokauppakamarin, järjestämä fyysinen huutokauppatilaisuus.

Verkkohuutokaupat eivät kuulu poikkeuksen piiriin, koska kysymys ei ole huutokaupanpitäjän johtamasta tarjouskilpailumenettelystä, eikä fyysisiä huutokauppatilaisuuksia ole järjestetty.

Etämyynnissä tavaraan tai palveluun ei voi tutustua

KKV:n mukaan peruuttamisoikeus on etämyynnissä keskeinen kuluttajan oikeus. Etämyynnissä peruutusoikeus on pääsääntö, ja kuluttajalla on yleensä oikeus perua kauppa 14 päivän kuluttua ostoksen tekemisestä EU-lainsäädäntöön perustuvan kuluttajansuojalain mukaan.

– Etämyynnissä tavaraan tai palveluun ei voi tutustua ennen ostopäätöstä, joten peruuttamisoikeus on kuluttajan kannalta tärkeä oikeus kertoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Lainvastaiset sopimusehdot eivät sido kuluttajaa. KKV:n mukaan peruuttamisoikeuden puuttuminen Huutokaupat.com-kaupoissa on mitätön ehto, johon Mezzoforte ei voi myyjänä vedota.

Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.