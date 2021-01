Whatsapp lykkää kritiikkivyöryn saaneita uusia käyttöehtojaan

Viestisovellus Whatsapp on lykännyt kritiikkiä nostattaneiden käyttöehtojensa toimeenpanoa. Facebookin omistama viestisovellus vaati käyttäjiä hyväksymään ehdot, jotka sallivat käyttäjätilin tietojen jaon Facebookille ja muille sen omistamille yhtiöille mainostarkoituksiin.

Muutokset eivät Euroopan alueella koske valtaosan käyttämää Whatsappia vaan vain Whatsapp Business -palvelua. Uusille ehdoille vaadittiin kuitenkin kaikilta hyväksyntä.

Perjantaina Whatsapp ilmoitti, että se on lykännyt helmikuun 8. päivän takarajaa käyttöehtojen hyväksymiselle. Sen mukaan lykkäys oli tarpeen väärinkäsitysten hälventämiseksi.

Palvelun mukaan ihmisten välinen viestien sisältö, sijaintitiedot sekä yhteystiedot pysyvät jatkossakin Facebookin ulottumattomissa.

– Tämä päivitys ei anna meille lisävaltuuksia jakaa tietoja Facebookin kanssa, Whatsapp sanoo päivitykseen liittyvässä blogikirjoituksessaan.

Sovelluksen päivitys on siirretty toukokuun puoliväliin.

Whatsappin uusien käyttöehtojen myötä kilpaileva viestisovellus Signal on saanut niin runsaasti uusia käyttäjiä, että välillä uusien käyttäjien rekisteröityminen on takunnut. Myös Telegram-sovellukseen on virrannut käyttäjiä.