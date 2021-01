Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vie poliisin tutkittavaksi auton romutuspalkkion hakemiseen liittyviä selviä väärinkäytöksiä.

Traficom kertoo tiedotteessa, että virasto on saanut useita hakemuksia, joissa on niputettu useita romuautoja uuden auton hankintaa varten. Kymmenissä hakemuksissa, jotka sisältävät yhteensä satoja autoa, on ilmennyt viitteitä väärinkäytöksistä.

Joulukuussa tarjolle tullut romutuspalkkio on 2 000 euroa, ja sitä voi käyttää uuden vähäpäästöisen auton hankintaan.

